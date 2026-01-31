La ciudad de Ourense, incapaz de rentabilizar el récord de viajeros que trae el tren

El viaje inaugural del tren de alta velocidad, un 20 de diciembre de 2020, trajo a la ciudad al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo el siguiente titular de La Región: “La llegada del AVE introduce a Ourense en una nueva era”. Cinco años y 42 días después, a tenor de las estadísticas, podemos deducir que el AVE cumplió las expectativas en cuanto al incremento de viajeros, pero la ciudad no “máis aló da cafetería da estación e dos taxistas”, como asegura el economista con raíces ourensanas y ex alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Carlos de la Peña.

Un año antes de la llegada del AVE a Ourense, y por extensión a Galicia, coincidió con 2019, justo en prepandemia, por lo que puede tomarse como referencia de lo que movía la estación de Empalme. El volumen total de pasajeros en la terminal se quedó entonces a las puertas del millón: 921.700. Ese año, la provincia cerró el ejercicio con 359.906 turistas.

Desaprovechamiento

Cinco años después, y actualizadas las cifras provisionales por parte del Adif correspondientes a 2025, el movimiento de usuarios es más del doble en la terminal ourensana: 2.118.563. De estos, más de un millón los pone el AVE, es decir, la Larga Distancia (1.231.164) y el resto la Media Distancia. Sin embargo, las cifras de turistas apenas crecieron en torno a un 10% en la provincia desde la prepapandemia: a los 341.000 visitantes que marcan los registros oficiales a cierre de 2025 (menos que en 2019), habría que sumar alrededor de 60.000 turistas que pernoctaron en los pisos turísticos de la provincia -una modalidad residual antes del estallido del coronavirus- y que no figuran en los cómputos oficiales.

Al nivel de los aeropuertos

El flujo de viajeros que recibe la estación de Ourense le permite competir con los tres aeropuertos gallegos, y desde 2022 moverse en cifras superiores a algunos de ellos. Únicamente Lavacolla, en Santiago de Compostela, supera en viajeros a la estación intermodal, manteniéndose entre 2022 y 2025 siempre por encima de los tres millones de pasajeros.

Sin embargo, desde que se inauguró la línea de alta velocidad entre Ourense y Madrid, la estación intermodal supera con holgura tanto a la terminal de Alvedro (A Coruña) como a la de Peinador (Vigo), que pasaron de los 963.957 y 953.261 viajeros respectivamente en 2022 a rozar los 1,30 millones el recién concluido 2025. Mientras tanto, en ese mismo periodo, Ourense dobló en primer lugar la cifra de viajeros (1,8 millones de pasajeros en 2022), y a continuación superó el flujo de ambos aeropuertos, cerrando 2025 con 2,11 millones de usuarios. Incluso ateniéndonos únicamente a la larga distancia, el último dato deja en Ourense solo 6.000 viajeros menos que Alvedro.

La segunda entre siete autonomías

El denominado por ADIF como el “corredor noroeste” abarca siete autonomías: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León. Entre las capitales de provincia y nodos ferroviarios de este territorio, solo Valladolid -que cuenta con una conexión especial con Madrid a través de un servicio de lanzaderas- movió durante 2025 más viajeros de larga distancia que la estación de Ourense.

Los 2,11 millones de usuarios que emplearon la infraestructura de A Ponte durante el año pasado la convierten en la segunda de entre los 33 principales destinos del norte español; figurando en este listado ciudades como Pamplona (1,13 millones de viajeros), Vitoria-Gasteiz (778.837), San Sebastián (1,08 millones) o la capital de La Rioja, Logroño, que movió en 2025 un total de 311.599 viajeros. Otro dato que habla de la fortaleza de Ourense-Empalme es que ocho de estos destinos cuentan con red de cercanías (Oviedo, Gijón, San Sebastián, Bilbao, Santander, Irún y Pola de Lena, en Asturias).

Relacionado La estación del Ave de Ourense registró casi dos millones de viajeros en 2025