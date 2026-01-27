La estación de Ourense se mantiene en el podio ferroviario de Galicia

El tren sigue siendo la opción elegida para llegar a Ourense para casi dos millones de viajeros que, según las estadísticas de Adif, pasaron por la estación de Ourense-Empalme durante 2025. Un dato que permite a la estación mantenerse como la tercera de Galicia en número de viajeros, y liderar la autonomía en la opción de larga distancia, donde supera a Santiago, A Coruña o Vigo.

El liderato ourensano es sólido, pues 1,18 millones de viajeros se desplazaron bajo esta modalidad a las estaciones ourensanas de la ciudad y A Gudiña

Los datos de Adif reflejan que, si bien los apeaderos del Eje Atlántico son los que mueven a la mayoría de los cerca de 14 millones de usuarios que tuvo el tren gallego el año pasado. Pero, al mismo tiempo, el 74,81% de ellos viajaron a través de servicios de Media Distancia, apartado en el que Santiago de Compostela hizo valer su “efecto capital” para centralizar la mayoría de los servicios.

Pero en la Larga Distancia, el liderato ourensano es sólido, pues 1,18 millones de viajeros se desplazaron bajo esta modalidad a las estaciones ourensanas de la ciudad y A Gudiña. Además, en un contexto de caída generalizada de usuarios, la Porta de Galicia se convirtió en una de las dos paradas que crecen en viajeros, siendo su caso y el de Lugo los únicos que registran crecimiento.

En A Gudiña, pese a ver recortados los servicios con parada desde el mes de mayo, entre una fuerte contestación social, la estación ganó cerca de 5.400 usuarios, un 13% más que en 2024. En lo que respecta al resto de principales destinos, Ferrol, junto a la estación viguesa de Guixar, lideran la caída de viajeros, dejándose un 26% respecto a 2024. Ourense - Empalme, que pierde un 11% de visitantes respecto a 2024, fue el segundo destino con el descenso más moderado.