La ciudad, sin plan en As Burgas ni fondos estatales

Las juntas de área celebradas este martes en el Concello de Ourense sirvieron para corroborar una situación administrativa crítica que afecta tanto a la gestión de los recursos termales como a la solvencia financiera de la institución. Según la información recabada por el grupo municipal del Partido Popular durante la sesión de control, el gobierno local mantiene una indefinición absoluta sobre la inminente reapertura de la piscina termal de As Burgas y ha perdido acceso a financiación por su inacción.

A pesar de los anuncios de reapertura, la Concejalía de Termalismo admitió en la reunión no tener cerrados los aspectos logísticos más básicos. Desde el PP señalan que, tras preguntar por los servicios, la gestión, el mantenimiento y la seguridad, la responsable del área “non soubo dar ningunha resposta concreta”. La situación roza el absurdo, ya que el gobierno local está solicitando a los grupos que presenten enmiendas a la ordenanza de la piscina sin tener siquiera un modelo de gestión definido ni el aval técnico necesario. Para los populares, esto confirma una “improvisación total” en un recurso clave, calificando de inadmisible que se pida trabajar sobre una normativa “cando o propio goberno non ten feito o seu traballo previo”.

Sin embargo, la parálisis en la gestión termal tiene una derivada económica más grave. Durante la junta de área se confirmó que el Concello no ha solicitado las subvenciones de termalismo de la Xunta para 2025. El motivo es que la administración local no tiene sus cuentas generales presentadas, requisito indispensable para acceder a estas ayudas. “É incrible que teñan á súa disposición fondos para investir en termalismo, cando o teñen totalmente abandonado, e que os perdan por non cumprir un requisito tan básico”, lamentan desde el PP.

Este bloqueo también afecta a la tesorería. Como ya adelantó La Región, el Concello no ha recibido los fondos estatales correspondientes a diciembre, y ahora tampoco recibirá los de enero, por no enviar documentación presupuestaria. La portavoz popular, Ana Méndez, se cuestiona “como é posible que unha administración perda constantemente fondos e subvencións por non ter as súas contas actualizadas”, muestra de una “xestión absolutamente irresponsable”.

Finalmente, el PP reclamó actuaciones urgentes en las pistas deportivas del Parque Barbaña.