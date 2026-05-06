UVigo, primera Universidad en facilitar el voto en braille

La responsable de la Unidad de Diversidad, Raquel Rey (segunda derecha) y personal de la Secretaría Xeral.

Los 21.226 miembros que forman parte de la comunidad universitaria decidirán cuál de los tres candidatos (Belén Rubio, H2040; Carmen García Mateo, Nós Universidde; o Jacobo Porteiro, ConSenso) asumirá el mando de la institución para los próximos seis años.

En el campus de Ourense están convocados para pasar por las urnas más 5.000 personas. Podrán hacerlo en una de las ocho mesas que estarán repartidas por las distintas facultades, en horario de 10,00 horas a 18,00 horas. Como novedad, la UVigo será la primera Universidad española en facilitar el voto en braille para las personas con discapacidad visual.

Los tres candidatos a rector ejercerán su voto en Vigo, desde donde realizarán el seguimiento de la campaña hasta conocer los resultados provisionales a última hora de la tarde.