Pleno extraordinario del Concello de Ourense

Operación MANTIS-OU: desarticulado un punto de venta de droga en O Carballiño

40 GRAMOS DE COCAÍNA

La Guardia Civil de O Carballiño detuvo a dos vecinos de la localidad en la operación MANTIS-OU, que ha conseguido desmantelar un punto de venta de droga en el centro

Droga y objetos incautados durante el registro policial | Guardia Civil

La Guardia Civil de O Carballiño detuvo a dos vecinos de la localidad como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. La operación MANTIS-OU se inició en febrero de 2026 con la detención del primer sospechoso y la incautación de 18 pastillas de MDMA, 2 dosis de cocaína, 4 dosis de heroína y 3 dosis de cannabis.

Después de realizar distintas investigaciones, la Guardia Civil detuvo esta semana al otro sospechoso tras realizarle un registro domiciliario en el que se incautaron 40 gramos de cocaína, 250 euros en efectivo, varios útiles para envasado de droga, básculas de precisión, pastillas de metadona y dos dosis de heroína.

La Guardia Civil dio fin de esta manera a un punto de venta al menudo de droga en el centro de la localidad.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

