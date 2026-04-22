Salida de vía de un coche en la avenida Otero Pedrayo tras cruzarse los cuatro carriles: "Non sei que pasou, pero vexo moito balbordo"

El vehículo empotrado en la ladera que separa la carretera del campus de Ourense.

El suceso que tuvo lugar pasadas las 19 horas en la avenida Otero Pedrayo de la ciudad, sorprendió en los negocios cercanos. "Non sei que pasou, pero vexo un camión de bombeiros e moito balbordo", explica a este periódico un trabajador.

Según testigos del accidente, un coche oscuro que se puede ver en las imágenes se salió de la vía cuando circulaba en sentido subida. El coche acabó frenado en la vía completamentecontraria. tras cruzarse los cuatro carriles y golpear al menos a un par de vehículos.

Uno de los coches que se vio afectado al ser golpeado por el que se salió de la vía. | La Región

Por el momento, se desconocen las causas, pero según algunos viandantes, la salida de vía del vehículo se registró tras rodear una glorieta.

Avenida Otero Peddrayo, lugar del accidente. | Google Maps

Fueron algunos vecinos los que avisaron de lo sucedido al 112 y explicaron la pérdida de contro del vehículo. El coche quedó montado en la acera que separa las vías principales de la vía de servicio lateral, con el eje delantero completamente destrozado y un fuerte golpe de chapa. A su lado se puede ver otro de los coches afectados por el impacto del primero.

En un primer momento, avisaban de que podía haber personas heridas, pero finalmente no hubo que atender a nadie. El tráfico se vió retenido en los carriles de bajada mientras los bomberos y el resto de efectivos se emplearon en la retirada de los restos del accidente.

Hasta el lugar acudieron también bomberos de Ourense y agentes de la Policía Local.