Su coche le cuesta hasta 25 euros al día: lo conduce 58 minutos

Entre 14 y 25 euros al día: eso cuesta tener coche en Galicia los 365 días del año, se use o no (estimación de MOBIFY: 5.000-9.000 € anuales).

El coche medio circula solo el 4% del tiempo -58 minutos al día- y pasa el resto aparcado (RAC Foundation, «Standing Still», datos 2018-19).

La provincia tiene 885 vehículos y 633 turismos por cada mil habitantes, frente a los 754 y 525 de la media española (cálculo propio sobre DGT 2025 e INE).

3.407 de las 3.712 entidades de población de la provincia tienen cien vecinos o menos, y 82 de sus 92 concellos no llegan a 5.000 habitantes (IGE, Nomenclátor 2025).

El transporte a la demanda del rural gallego exige reservar plaza «antes de las 19 horas del día laborable anterior» (bus.gal).

El 30 de septiembre expira la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos: si no se prorroga, cada depósito de gasóleo subirá unos 12 euros el 1 de octubre.

Más de 23.000 alquileres y más de 800.000 kilómetros desde 2022 con coches compartidos (datos propios de Mobify, cerrados a agosto de 2026).

El autobús urbano de Ourense es gratuito del 16 al 22 por decisión del Concello; el 62,2% de los usuarios de coche compartido en España lo combina con el transporte público (AVCE).

Tener un coche en Galicia cuesta entre 5.000 y 9.000 euros al año -entre 14 y 25 euros por cada día del año, se mueva o no-, según la estimación de MOBIFY. Y se paga por un bien que casi nunca se usa: el coche medio circula solo el 4% del tiempo, el equivalente a 58 minutos al día, según el informe «Standing Still» de la RAC Foundation británica. En la provincia de Ourense esa factura la asumen muchos más hogares que en el resto de España: hay 885 vehículos y 633 turismos por cada mil habitantes frente a los 754 y 525 de la media española -un 17% y un 21% por encima-, según cálculo propio sobre el parque de la DGT de 2025 y el padrón del INE. Y el 32,26% de los vecinos tiene 65 años o más, la segunda tasa más alta del país. Las cifras cuentan lo mismo: aquí moverse depende de tener coche propio, y tenerlo cuesta lo mismo se use o no.

Un territorio partido en pedazos muy pequeños

Ese acceso se reparte mal. En la provincia de Ourense, 3.407 de sus 3.712 entidades de población tienen cien vecinos o menos y 82 de sus 92 concellos no llegan a los 5.000 habitantes, según el Nomenclátor 2025 del Instituto Galego de Estatística. La Xunta destina 160 millones de euros en 2026 al Plan de transporte público de Galicia y sostiene que «el 97% de los gallegos tienen una parada de autobús interurbano a menos de un kilómetro de su domicilio». La letra pequeña está en el portal oficial bus.gal: el transporte a la demanda, la fórmula con la que se cubre buena parte del rural, exige reservar plaza «antes de las 19 horas del día laborable anterior». La parada está cerca. El viaje del jueves se decide el miércoles antes de las siete de la tarde.

“En una provincia donde casi un tercio de los vecinos tiene 65 años o más, dejar de tener coche no puede significar dejar de salir de casa. Por eso cobramos por hora o por kilómetro y no cobramos cuota: quien coge el coche cuatro veces al mes paga esas cuatro veces, y ninguna más.” - José Manuel Martínez Pérez, consejero delegado de MOBIFY

La cuenta del coche que no se mueve

La alternativa por defecto -comprar un coche- tiene precio, y ha subido. Tener coche en Galicia cuesta entre 5.000 y 9.000 euros al año, según la estimación de MOBIFY: al coste corriente que el comparador Roams calcula para España en 2026 -4.254 euros, sin incluir la depreciación- hay que sumarle la depreciación del vehículo y lo que encarece el gasto en la comunidad, un parque de turismos de 16,7 años de media frente a los 14,6 de España y más kilómetros por la dispersión del territorio. El combustible ha hecho el resto: el 10 de septiembre de 2026 la gasolina 95 se pagaba en la provincia de Ourense a 1,909 euros el litro -95,45 euros por cada depósito de 50 litros- tras subir 14,5 céntimos en diez días, la mayor subida de Galicia, y el gasóleo A a 1,863 euros, según el recuento de Dieselogasolina.com sobre datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica, difundido el 13 de septiembre de 2026. El 30 de septiembre expira la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos del Real Decreto-ley 18/2026: si no se prorroga, cada depósito de 50 litros de gasóleo costaría en torno a 12 euros más a partir del 1 de octubre.

Ese gasto se paga por un bien que está parado casi todo el tiempo. El coche medio circula solo el 4% del tiempo: pasa el 73% aparcado en casa y el 23% aparcado en otro sitio, según el informe «Standing Still» de la RAC Foundation británica con datos del National Travel Survey de 2018-19. Y cuando se mueve, se mueve medio vacío: la DGT cifra en 1,4 personas por coche la ocupación media en los desplazamientos al trabajo en España y calcula que entre el 80% y el 85% de los vehículos que circulan en hora punta llevan a una sola persona.

Conviene decir aquí lo que el coche compartido no hace, porque es la cuenta que cualquiera echa en veinte segundos: por kilómetro suelto, el coche que uno ya tiene sale más barato. El coche compartido también reposta. Lo que desaparece al usarlo no es el gasto de moverse, sino el gasto de tener.

Comparativa coche propio contra coche compartido. | Mobify

“Un coche parado no es un coche gratis: el seguro, el impuesto, la ITV y el taller se pagan igual las horas que no se mueve. Por kilómetro suelto, el coche que uno ya tiene sale más barato que el nuestro, y lo digo yo. Lo que se quita compartiendo no es el gasto de moverse: es el gasto de tener.” - José Manuel Martínez Pérez, consejero delegado de MOBIFY

Lo que se ahorra quien no compra el coche

La cuenta se puede hacer con las tarifas publicadas. Una jornada completa con coche -bloque de doce horas del Fiat 500, 39 euros, más 60 kilómetros a 0,29 euros y con el combustible incluido- cuesta 56,40 euros. Quien necesite el coche dos veces al mes gasta 1.354 euros al año; quien lo necesite cuatro veces al mes, 2.707. Frente a los 5.000 a 9.000 euros anuales que cuesta tener coche propio en Galicia, el ahorro va de 2.293 a 7.646 euros al año.

El punto de equilibrio es la cifra honesta y cada cual puede comprobarla con su propio caso: a partir de unas siete jornadas de uso al mes -trece si el coche propio está en la banda alta- compensa tenerlo. Por debajo de ese umbral, tenerlo es pagar por un bien parado. Para los usos cortos la cuenta es todavía más pequeña: la compra semanal, doce kilómetros con los cinco primeros gratis, sale por 4,83 euros. Y para quien necesita coche muchos días seguidos, la modalidad Rent baja a 16,32 euros al día contratando 60 días, 979 euros por dos meses completos.

Las cuentas con las tarifas publicadas. | Mobify

No es un coche: son 88, todos los días del año

La segunda ventaja no se mide en euros sino en disponibilidad. Quien comparte no tiene un coche: tiene acceso a una flota de 88 vehículos, las 24 horas de los 365 días del año, y elige el que le conviene en cada viaje -el Fiat 500 para la ciudad, el Toyota C-HR o el Peugeot 208 para la familia, el BYD Atto 3 eléctrico para entrar sin restricciones en la zona de bajas emisiones-. El alta es gratuita y no hay cuota: se puede usar desde los 18 años con el permiso en vigor, se reserva por la aplicación y el coche se entrega donde lo pida el cliente, sin coste.

Esa disponibilidad se multiplica sobre el territorio. El servicio está en Ourense y en A Coruña y en las villas de Allariz, O Carballiño, Celanova y Ribadavia, y el coche se puede devolver en cualquiera de esas zonas sin penalización: se recoge en una y se deja en otra. El seguro a todo riesgo, con una franquicia de 800 euros, y el combustible en las modalidades XaRent y Rent van incluidos en el precio. No hay ITV que pasar, ni taller al que llevarlo, ni garaje que pagar, ni coche que vender cuando ya no sirva: la flota compartida española tiene 3,16 años de media frente a los 18,2 del turismo medio de esta provincia.

“Nuestro cliente no tiene un coche: tiene ochenta y ocho, disponibles a cualquier hora de cualquier día y en seis localidades. Paga solo las horas que conduce, y el resto del año no le cuesta nada. Eso es lo que no puede hacer un coche en propiedad, por barato que le saliera.” - José Manuel Martínez Pérez, consejero delegado de MOBIFY

Esta semana el bus urbano es gratis. El coche compartido empieza donde el bus termina

Esta semana hay además una decisión del Concello de Ourense: los autobuses urbanos son gratuitos del miércoles 16 al martes 22 de septiembre con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. El coche compartido no compite con esa decisión: la prolonga donde el autobús no llega. El 62,2% de los usuarios de coche compartido en España lo combina con el transporte público, según la encuesta a 5.718 usuarios (±1,5%) del Barómetro del Carsharing 2026 -datos de 2025- de AVCE, la asociación española del vehículo compartido, de la que Mobify es socio adherido desde junio de 2026 y a cuyo informe aporta datos.

“Esta semana el autobús urbano de Ourense es gratis y eso es una buena noticia para la ciudad. Nosotros no estamos para competir con el bus. Nuestro sitio es el que el bus no cubre: la hora sin frecuencia, el fin de semana y las villas donde hoy tenemos coches.” - José Manuel Martínez Pérez, consejero delegado de MOBIFY

Una norma que ya multa, y un parque que no puede cumplirla

La Zona de Bajas Emisiones de Ourense entró en vigor el 26 de diciembre de 2025 y sanciona desde el 1 de julio de 2026: acceden libremente los vehículos con etiqueta B, C, ECO y 0 de la DGT, y los de etiqueta A o sin etiqueta necesitan autorización. Casi un tercio de los vehículos dados de alta en Galicia no tiene el distintivo que la norma pide: el 31,6% del parque gallego no tiene ninguno, según el Informe Anual 2025 de ANFAC, la patronal de los fabricantes de automóviles. El parque de turismos de Galicia tiene 16,7 años de media frente a los 14,6 de España, y por cada turismo nuevo matriculado en la comunidad se venden 2,94 de más de diez años. La norma llegó antes que la flota con la que cumplirla.

Compartir cambia esos números sin pedirle a nadie que compre nada. Un vehículo de carsharing de flota libre registra 3,15 usos diarios y la flota compartida española tiene 3,16 años de antigüedad media, según el mismo Barómetro del Carsharing 2026 de AVCE. Sobre cuántos coches privados deja de haber por cada coche compartido hay dos mediciones, y miden modelos distintos: la asociación alemana del carsharing (bcs) sitúa entre 10,7 y 16 los coches privados sustituidos por cada vehículo compartido de base fija -el de plaza y estación asignadas-, mientras que la evidencia académica revisada por pares sobre flota libre en once ciudades europeas rebaja la cifra a entre 2,1 y 5,3 (Jochem et al., 2020); en Madrid, la única ciudad española de ese estudio, es 2,1. No son la misma cuenta y no se suman.

Una empresa de Ourense, desde mayo de 2022

Mobify es el nombre comercial de MUEVETEPORELMUNDO, S.L., con domicilio en San Cibrao das Viñas y empresa emergente inscrita en el Registro Mercantil de Ourense al amparo de la Ley 28/2022 desde el 30 de enero de 2024. Empezó a operar el 20 de mayo de 2022. Presta servicio en Ourense y en A Coruña, y en las villas de Allariz, O Carballiño, Celanova y Ribadavia. Desde 2022, los usuarios de Mobify han hecho más de 23.000 alquileres y recorrido más de 800.000 kilómetros con sus coches compartidos -datos propios de la compañía, cerrados a agosto de 2026-: casi veinte vueltas a la Tierra. La empresa declara a 16 de septiembre de 2026 una flota de 88 vehículos, de ellos unos 35 en la provincia de Ourense, una cifra que fluctúa porque los coches se mueven entre ciudades y municipios. No vende coches: los cobra por uso, las 24 horas los 365 días del año, desde los 18 años con permiso en vigor.

“Más de 23.000 alquileres y más de 800.000 kilómetros desde 2022, y ni uno solo de esos coches lo compró quien lo condujo. La flota compartida española tiene tres años de media y el parque de turismos de esta provincia, dieciocho. Hoy damos servicio todos los días del año en Ourense, en A Coruña y en Allariz, O Carballiño, Celanova y Ribadavia, y lo hacemos desde San Cibrao das Viñas. Esto no llegó a Ourense: salió de Ourense.” - José Manuel Martínez Pérez, consejero delegado de MOBIFY

Para las empresas, el calendario también corre

La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible obliga a las empresas con centros de trabajo de más de 200 personas -o más de 100 por turno- a contar con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo, y su artículo 26.3 cita expresamente entre las soluciones la «movilidad compartida (carsharing, motosharing, bicicleta compartida, etc.)». El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, redujo el plazo de veinticuatro a doce meses: la fecha límite es el 5 de diciembre de 2026. El plan lo elabora y aprueba cada empresa conforme a esa ley; el coche compartido es una de las medidas que puede incorporar. Mobify da de alta a los empleados de una empresa sin coste, con facturación mensual y tope de gasto por trabajador.

La Semana Europea de la Movilidad se celebra este año del miércoles 16 al martes 22 de septiembre bajo el tema oficial «Movilidad para todas las personas», según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, coordinador nacional de la campaña. El martes 22 es el Día Sin Coches. El enfoque de esta edición, en palabras del propio Ministerio, «busca garantizar que toda la ciudadanía, sin importar su nivel de ingresos, ubicación, edad, género o capacidades, pueda acceder a un transporte sostenible y eficiente», y su segundo eje está dedicado literalmente a «personas de todas las edades compartiendo recursos en materia de transporte». En una provincia con 885 vehículos por cada mil habitantes y 3.407 entidades de población de cien vecinos o menos, eso se llama acceso.