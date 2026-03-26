Un coche queda atrapado en las escaleras de As Mercedes y lo levantan a la fuerza: "Dous mil quilos? Empuxámolo"

Las escaleras de la plaza de As Mercedes han vuelto a ser protagonistas de un llamativo incidente de tráfico. En la noche del pasado martes, un coche quedó atrapado en los primeros peldaños, con las ruedas delanteras encajadas. Según informó la TVG los ocupantes del vehículo habrían solicitado la asistencia de una grúa a través de su seguro, pero la demora en la llegada del servicio los llevó a intentar resolver la situación por sus propios medios.

Una testigo relata que "empezaron a vir portugueses, oito ou nove". Este grupo de jóvenes lusos no tuvieron reparo en intervenir e intentar sacar el coche a pulso de las escaleras. "Dous mil quilos? Empuxámolo!", habrían exclamado, según cuenta la testigo.

Para lograrlo, utilizaron lo que tenían a mano: la base de una sombrilla de la terraza de un bar, tal y como se aprecia en el vídeo difundido por la TVG. “Lo levantaron en el aire y le metieron una cosa debajo de la rueda”, explicaba otro testigo. Tras un segundo intento, y entre “patinazos”, consiguieron finalmente liberar el vehículo de las escaleras.

La segunda vez que pasa en menos de dos meses

Así quedó el coche, justo a punto de caer por las escaleras de piedra que hay frente a la fuente de la plaza de As Mercedes. | La Región

El 31 de enero del 2026 las escaleras de la plaza de As Mercedes provocaban un incidente similar. Una pareja entró con su coche desde Emilia Pardo bazán a la plaza con el objetivo de incorporarse a la avenida de Buenos Aires. Sin embargo, una indicación errónea del sistema de navegación les impidió continuar el viaje. “El GPS le marcaba que había que seguir de frente y el hombre, en vez de seguir la carretera, hizo caso a la directriz y terminó en las escaleras”, explica un vecino que presenció los hechos y habló con los afectados.

El vehículo en el que viajaba la pareja, un Opel Meriva, acabó atascado en las escaleras, con las ruedas delanteras en el primer escalón, de manera muy similar a lo ocurrido este martes. “Se quedaron un poco sorprendidos pensando cómo el GPS los había mandado por ahí, pero reaccionó a tiempo porque iba despacio, si llega a ir más rápido bajan más peldaños”, cuenta el testigo.

Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local y posteriormente la grúa, que consiguió retirar el turismo.