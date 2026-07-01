¿Sabe usted que los coches abandonados se acumulan en Ourense como si las calles fueran un desguace?

¿Sabe usted que se cuentan a feixes los coches abandonados a su suerte en la city como si la calle fuera un garaje particular? ¿Que resulta indignante convivir con vehículos cubiertos de mugre y con las ruedas desinfladas que secuestran impunemente el espacio de todos? ¿Que las calles no son un desguace al aire libre, por mucho que la desidia de algunos y la pasividad de las autoridades se empeñen en demostrar lo contrario?