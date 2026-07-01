¿Sabe usted que los coches abandonados se acumulan en Ourense como si las calles fueran un desguace?

QUEN CHO DIXO

La presencia de vehículos abandonados en Ourense y en mal estado en la vía pública genera malestar vecinal y reabre el debate sobre la falta de control y actuación por parte de las autoridades

Vehículo abandonado en la vía pública, con signos de deterioro y acumulación de suciedad en Ourense.
Vehículo abandonado en la vía pública, con signos de deterioro y acumulación de suciedad en Ourense. | La Región

¿Sabe usted que se cuentan a feixes los coches abandonados a su suerte en la city como si la calle fuera un garaje particular? ¿Que resulta indignante convivir con vehículos cubiertos de mugre y con las ruedas desinfladas que secuestran impunemente el espacio de todos? ¿Que las calles no son un desguace al aire libre, por mucho que la desidia de algunos y la pasividad de las autoridades se empeñen en demostrar lo contrario?

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