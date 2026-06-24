DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 24 de junio
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 23 de junio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Quero denunciar que os vestiarios femininos situados ao inicio da pradeira de Oira permanecen pechados con táboas desde a apertura da tempada de baño, o pasado 13 de xuño. Esta situación impide ás mulleres cambiarse de roupa e facer uso das instalacións con intimidade, mentres que estes espazos son utilizados durante todo o ano pola asociación veciñal. Considero inxusto que en plena época estival se limite o acceso a unhas instalacións públicas destinadas ao servizo da cidadanía e pido que se restableza o servizo para facer uso del con normalidade.
Alfonso Diéguez
(Ourense)
O parque infantil situado entre as rúas Candido Fernández Mazas e Álvarez de Soutomaior, ao lado do centro EPAPU, no barrio do Couto presenta este estado tan lamentable. Xa son moitos meses os que pasaron das chuvias que agravaron o seu estado e aí segue, sen que ninguén mire por el e iso que nalgún momento algún técnico si se pasou por alí a instalar unhas mesas para xogar ao xadrez (aínda que as pezas que a Asociación de Veciños Loureiro puxo a disposición para tal fin non estean sempre dispoñibles dado que hai alguén que as fai desaparecer, ou todas ou aos poucos). Agora que as nenas e nenos están de vacacións, estaría ben que tivesen un sitio en condicións nos que pasar o tempo, se a meteoroloxía o permite, digo eu. Será cuestión de orde superior o de que non se arranxe este parque? Outros ben aixiña se arranxaron ou modernizaron...
Marcos Tesouro Montecelo
(Ourense)
En la tarde del domingo, circulando por Ourense, pude ver esta situación peligrosa para todos los que en ese momento circulaban por la calle. En un patinete dos personas y sin cascos y después por la acera. Por favor, atajen esto que después pasan cosas.
Daniel Fernández Díaz
(Ourense)
En la calle San Pedro Mezonzo todos los años pasa lo mismo. Los dueños de los solares se olvidan de que crece la maleza hacia las aceras. Hay que ser un poquito más civilizados y preocuparse de tener las cosas en orden, por el bien de todos.
María Vázquez.
(Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, miércoles 24 de junio
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Miércoles, 24 de junio
Lo último
BENEFICIO AL GRUPO GLORIA
La UDEF atribuye a Zapatero un cobro de 200.000 euros por presunta intermediación con Bolivia
PLAY OFF PERFECTO
El Estrela Futsal cerró un curso de diez