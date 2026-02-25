Coches atrapados en un patio al lado de Peña Trevinca sin previo aviso: “O me voy al pueblo a por la bici o tengo que ir caminando”

El anuncio de la nueva obra fueron papeles pegados en paredes y puertas de garajes. Muchos vecinos de Peña Trevinca, Monte Seixo y Serra de Queixa conocieron que en el patio común de los edificios colindantes, lleno de garajes, sus coches permanecerían aparcados, sin posibilidad alguna de sacarlos. “Por orden del Concello de Ourense, a partir del lunes día 23 de febrero de 2025 a las 9,00 queda prohibida la entrada y salida al patio, tanto peatonal como de vehículos hasta nueva orden” anuncia el papel, cuasi pasquín, distribuido en toda la zona.

“O me voy al pueblo a por la bici o tengo que ir caminando”

“Existe una galería abajo que está entrando en conflicto. Tenían que haber avisado para que todos sacáramos los coches. Pero no se lo dijeron a nadie”, asegura Iván González, estudiante del CIFP A Farixa, quien empieza sus prácticas profesionales en O Vinteún. “O me voy al pueblo a por la bici o tengo que ir caminando” lamenta González mientras observa su coche detenido y cuya puerta de garaje cuando se abre tiene de bienvenida una retroexcavadora. “Volví un día de clases, de repente veo un montón de obreros en la rampa del garaje, todo cerrado y leo los carteles. A mí nadie me avisó”, detalla Iván mientras el ruido de la máquina persiste.

Nélida Atrio es jubilada, el viernes cerca de las 9,30 comenzó el ruido. Desde la altura de su habitación puede observarse cómo remueven el suelo del patio. La incomodidad sonora en su apartamento es notable.

“Mi coche estaba fuera del garaje, lo movieron con una grúa sin yo saberlo”

“Mi coche estaba fuera del garaje, lo movieron con una grúa sin yo saberlo”, narra Fernando Silva acerca del desplazamiento de su automóvil. Al día siguiente de iniciada la obra pudo conocer qué sucedía y el destino de su coche “salí a buscarlo y lo encontré como una calle más arriba en un sitio donde creo no se puede aparcar”, reconoce uno de los afectados de esta nueva obra con público involuntario y coches inmóviles en garajes.