BACHES EN LA CARRETERA
Galería | "Fochancas", cementazos y socavones en la ciudad de Ourense, en fotos
BACHES EN LA CARRETERA
En plena declaración de "emergencia" de las obras del ya célebre socavón de Pena Trevinca, otros baches y "fochancas" empiezan a asomar como topos por la ciudad. El tren de borrascas no ayuda a mejorar la situación, ya que las fuertes precipitaciones combinadas con el viento erosionan grietas y agujeros de un pavimento muchas veces ya descuidado.
Esta vez ha sido la calle San Francisco la que se lleva el premio. Delante del Auditorio, a la altura del paso de cebra, se ha abierto un nuevo socavón de varios centímetros de profundidad. Además, la "fochanca" de la calle Progreso se ha reabierto. Estos son algunos de los socavones más comentados en la ciudad estos últimos días, que ya generan preocupación entre los vecinos por la seguridad vial, agravados aún más por la saturación de los suelos tras semanas de lluvias continuadas y el paso de sucesivas borrascas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
BACHES EN LA CARRETERA
Galería | "Fochancas", cementazos y socavones en la ciudad de Ourense, en fotos
NO PODRÁ TENER ANIMALES DURANTE SEIS AÑOS
Condenado por matar a dos perros de su expareja con estricnina en Ourense
READMISIÓN O INDEMNIZACIÓN
El juez declara improcedente el despido de una trabajadora del Colexio da Avogacía de Ourense
Lo último
ANTE SU PÚBLICO
Para lamerse las heridas, el Pazo
A anormalidade normal