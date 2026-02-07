Galería | "Fochancas", cementazos y socavones en la ciudad de Ourense, en fotos

La sucesión de borrascas y el deterioro del pavimento de Ourense multiplican los socavones y reavivan la preocupación por la seguridad vial en la ciudad

En plena declaración de "emergencia" de las obras del ya célebre socavón de Pena Trevinca, otros baches y "fochancas" empiezan a asomar como topos por la ciudad. El tren de borrascas no ayuda a mejorar la situación, ya que las fuertes precipitaciones combinadas con el viento erosionan grietas y agujeros de un pavimento muchas veces ya descuidado.

Esta vez ha sido la calle San Francisco la que se lleva el premio. Delante del Auditorio, a la altura del paso de cebra, se ha abierto un nuevo socavón de varios centímetros de profundidad. Además, la "fochanca" de la calle Progreso se ha reabierto. Estos son algunos de los socavones más comentados en la ciudad estos últimos días, que ya generan preocupación entre los vecinos por la seguridad vial, agravados aún más por la saturación de los suelos tras semanas de lluvias continuadas y el paso de sucesivas borrascas.