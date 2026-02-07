TRACTORADA EN OURENSE
Los tractores se retiran
El socavón en la calle San Francisco, delante del Auditorio
El socavón en la calle San Francisco, delante del Auditorio | José Paz

Galería | "Fochancas", cementazos y socavones en la ciudad de Ourense, en fotos

BACHES EN LA CARRETERA

La sucesión de borrascas y el deterioro del pavimento de Ourense multiplican los socavones y reavivan la preocupación por la seguridad vial en la ciudad

En plena declaración de "emergencia" de las obras del ya célebre socavón de Pena Trevinca, otros baches y "fochancas" empiezan a asomar como topos por la ciudad. El tren de borrascas no ayuda a mejorar la situación, ya que las fuertes precipitaciones combinadas con el viento erosionan grietas y agujeros de un pavimento muchas veces ya descuidado.

Esta vez ha sido la calle San Francisco la que se lleva el premio. Delante del Auditorio, a la altura del paso de cebra, se ha abierto un nuevo socavón de varios centímetros de profundidad. Además, la "fochanca" de la calle Progreso se ha reabierto. Estos son algunos de los socavones más comentados en la ciudad estos últimos días, que ya generan preocupación entre los vecinos por la seguridad vial, agravados aún más por la saturación de los suelos tras semanas de lluvias continuadas y el paso de sucesivas borrascas.

El socavón en la calle San Francisco, delante del Auditorio
1/10 El socavón en la calle San Francisco, delante del Auditorio | José Paz
El socavón en la calle San Francisco, delante del Auditorio
2/10 El socavón en la calle San Francisco, delante del Auditorio | José Paz
Las obras de la Avenida de Portugal hacen de la calle una gincana
3/10 Las obras de la Avenida de Portugal hacen de la calle una gincana | Óscar Pinal
La Avenida de Portugal ya presentaba numerosos baches por las obras y ahora se suman otros nuevos, agravados por las lluvias.
4/10 La Avenida de Portugal ya presentaba numerosos baches por las obras y ahora se suman otros nuevos, agravados por las lluvias. | La Región
Algunas fochancas se convierten en el peor enemigo de los peatones despistados y los amortiguadores de los coches
5/10 Algunas fochancas se convierten en el peor enemigo de los peatones despistados y los amortiguadores de los coches | Óscar Pinal
Reapertura del socavón de la calle Progreso
6/10 Reapertura del socavón de la calle Progreso | La Región
Un surco pronunciado en la calle Curros Enríquez
7/10 Un surco pronunciado en la calle Curros Enríquez
Agujeros habituales en la calle Progreso
8/10 Agujeros habituales en la calle Progreso | Óscar Pinal
La calle Ramón Puga, de las más castigadas
9/10 La calle Ramón Puga, de las más castigadas | Óscar Pinal
Socavón en la calle Castella Ferrer
10/10 Socavón en la calle Castella Ferrer | La Región

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats