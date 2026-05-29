¿Sabe usted que unos coches clásicos sorprendieron en la provincia?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el paso del rally clásico London to Lisbon por la provincia
¿Sabe usted que el rally de coches clásicos “London to Lisbon” atravesó este jueves la provincia? ¿Que en 10 días cubrirán los 3.000 km. que separan la capital británica de la lusa? ¿Que los vehículos participantes deben haber sido fabricados antes de 1991? ¿Que en Cualedro hizo parada el nº 1 de la carrera, un Chrysler 75 Roadster de 1929? ¿Que los trabajadores de la gasolinera no daban crédito al repostar un auto con casi un siglo?
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