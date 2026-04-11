Galería | Expourense retrocede varias décadas con la belleza de los coches clásicos

El Salón del Vehículo Clásico abrió sus puertas en Expourense con más expositores que en ediciones anteriores. En esta jornada inicial destacó la gran afluencia de visitantes, especialmente familias que buscan transmitir la pasión por los coches clásicos a nuevas generaciones.

Esta edición tiene un marcado protagonismo de la marca Alpine, con una destacada colección privada que recorre su historia. Además, el evento reúne más de 150 vehículos clásicos, desde modelos europeos y americanos hasta japoneses, junto a clubes, empresas y actividades como exposiciones, concursos y ponencias.

Puedes ver las mejores imágenes, por Martiño Pinal.