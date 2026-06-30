Colapso de tráfico en La Habana por las improvisadas obras de asfaltado en Ourense

La improvisación del Concello vuelve a colapsar el centro de la ciudad. Este lunes comenzaron las obras de reparación del firme en la avenida de La Habana, convirtiendo una de las principales arterias de la ciudad en un caos a plena luz del día. El resultado fue el esperable: largas retenciones en pleno día laborable, autobuses atrapados entre el tráfico y decenas de conductores buscando vías alternativas.

Las obras del firme de la avenida de La Habana continuarán hasta el 6 de julio. | Miguel Ángel

El Concello optó por iniciar los trabajos en horario de máxima actividad, una decisión que volvió a poner en cuestión la planificación municipal de este tipo de intervenciones. Durante toda la mañana se sucedieron las quejas de conductores y usuarios del autobús, especialmente en el entorno de Juan XXIII, donde los retrasos se hicieron notar desde las primeras horas.

La Policía Local había informado, solo a través de una nota en la web del Concello, de que las obras provocarían restricciones y cortes puntuales hasta el 6 de julio, al tiempo que recomendaba evitar circular por la zona y utilizar itinerarios alternativos. En la práctica, esa recomendación se tradujo en desviar el problema hacia el resto del centro urbano, donde el incremento del tráfico acabó generando nuevas retenciones en calles adyacentes.

No es la primera vez que una actuación municipal mal planificada desemboca en un importante trastorno para la movilidad. La imagen de vehículos parados y conductores desesperados volvió a repetirse en una ciudad donde la gestión del tráfico se ha convertido en una fuente recurrente de problemas.