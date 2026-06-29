Cortes de tráfico en la avenida de La Habana por obras del 29 de junio al 6 de julio
REPARACIÓN DEL PAVIMENTO
La avenida de La Habana en Ourense sufre cortes y restricciones de tráfico entre el 29 de junio y el 6 de julio por trabajos de reparación y mejora del pavimento, según la Policía Local.
La Policía Local de Ourense ha informado de que la ejecución de distintas actuaciones de reparación y mejora del pavimento en la avenida de La Habana provocará restricciones y cortes puntuales del tráfico rodado entre el lunes 29 de junio y el lunes 6 de julio. La congestión del tránsito ya se pudo notar en la primera mañana de trabajos.
Las autoridades piden a los conductores que circulen por la zona que extremen las precauciones, adapten la velocidad a las condiciones de la vía y presten atención a la señalización provisional de obra, que será de obligado cumplimiento.
Vías alternativas y planificación de desplazamientos
La Policía Local recomienda, en la medida de lo posible, evitar el uso de este vial durante el periodo de obras, planificar los desplazamientos con antelación y utilizar rutas alternativas periféricas para reducir posibles retenciones.
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