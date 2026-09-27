Los colectivos de Ourense reclaman agilizar la declaración de la antigua cárcel de la ciudad como lugar de memoria

Diversos colectivos de memoria de la provincia de Ourense han reclamado al Estado que inicie de urgencia el expediente para declarar la antigua cárcel de Ourense como Lugar de Memoria Democrática.

Tal y como ha trasladado el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova en nota de prensa, la declaración permitiría adoptar medidas provisionales para proteger el edificio de su deterioro y de cualquier uso que borre su memoria.

Según han relatado, el 21 de septiembre de 2026, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció que propondrá a Paradores de Turismo convertir la antigua Cárcel Provincial y la Casa de Baños en un parador de veinte habitaciones. Sin embargo, "no existe proyecto, ni acuerdo ni estudio de viabilidad", lo que supone un "nuevo capítulo en el olvido" del edificio.

Ante este escenario, los colectivos de memoria han asegurado que no pueden permanecer callados ante lo que está en juego: el destino del principal centro de represión de la provincia, por el que pasaron cientos de personas detenidas por ser republicanas, galleguistas, socialistas, comunistas, anarquistas o sindicalistas.

"Muchos de aquellos presos salieron de las celdas para ser asesinados en cunetas y tapias de cementerio. Sus restos siguen sin recuperarse y quizá nunca puedan ser recuperados. La cárcel es la última huella física donde se les puede rendir homenaje", han desarrollado.

En este contexto, han recordado que esta no es la primera vez que se promete otro destino para la cárcel, ya que en julio de 2001, el Ayuntamiento firmó con el Estado el convenio que le otorgó la titularidad del edificio, con el compromiso expreso de convertirlo en un museo de la memoria histórica. Una propuesta que contó con el acuerdo de la mayoría de fuerzas políticas y que no llegó a materializarse.

"Sabemos qué ocurre cuando se deja pasar el tiempo. Carabanchel fue derribado en 2008. En otras ciudades, el debate se eterniza mientras los edificios se deterioran. En Ourense corremos el mismo riesgo: esperar a que se apaguen las voces de los últimos presos políticos y que vuelva la oscuridad", han alertado.

Asimismo, se han referido a Lugo, dado que el BOE del 19 de junio de 2026 publicó la incoación del procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Lugo como Lugar de Memoria Democrática. "Ourense merece lo mismo", han clamado.

Por todo ello, los colectivos Amigos da República de Ourense, Comité pola Memória Histórica do Val do Límia y Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova han reclamado al Gobierno de España que inicie con carácter urgente el procedimiento de declaración de la antigua Cárcel Provincial de Ourense como Lugar de Memoria Democrática, al amparo de los artículos 49 a 53 de la Ley 20/2022, tal y como se hizo en Lugo (BOE-A-2026-13356).

La incoación supondría la anotación preventiva del edificio en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática y permitiría adoptar medidas provisionales para protegerlo de su deterioro y de cualquier uso que borre su memoria.

Por otra parte, han solicitado a la Xunta de Galicia que, retomando el consenso de 2001, inicie el expediente de declaración del edificio como Bien de Interés Cultural, al amparo de la Ley 5/2016, del patrimonio cultural de Galicia.