¿Sabe usted que el colegio Josefinas sorprendió a todo el Casco Vello con la celebración de su verbena? ¿Que arrancó con fuegos artificiales para seguir animando desde el patio del centro escolar? ¿Que no hubo que contratar ninguna orquesta porque el DJ provenía de la sala de profesores? ¿Y que alguno incluso aprovechaba para unirse a la fiesta desde los jardines de As Burgas?