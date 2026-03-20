De nubes a cielos despejados, la previsión del tiempo para Ourense durante el puente de San José

El puente en Ourense presenta cielos nubosos que se irán despejando para el fin de semana. El fin de semana va a tener pocas precipitaciones y donde van a dominar los cielos despejados.

La entrada de la borrasca Therese, la 19ª de la temporada, hizo pensar que el puente en Ourense tendría la lluvia como protagonista. Las altas presiones han provocado que la borrasca se desplace y deje cielos poco nubosos.

El sol y las altas temperaturas traen buen tiempo a Ourense, sobre todo, durante el fin de semana.

Viernes 20

Este viernes el riesgo de precipitaciones en Ourense hace probable que la lluvia pueda aparecer en la provincia de acuerdo con información de Meteogalicia. Estas se esperan para la segunda mitad del día y dejar una tarde-noche nubosa antes de dar entrada al fin de semana.

Sábado 21

El día va a comenzar con temperaturas mínimas cerca de los díez grados para ir en aumentos a lo largo del día pudiendo alcanzar hasta los 23º de máxima.

El sol y los cielos despejados van a dominar la segunda parte del día, provocando que las actividades al exterior dominen y el riesgo de precipitaciones sea casi nulo. En este caso la cota de nieve se sitúa en zonas superiores a los 2000 metros de altura.

Las nubes estarán presentes pero irán desapareciendo durante el día para provocar un último día de la semana con cielos despejados.

Domingo 22

Se espera la aparición de niebla en las primeras horas de este domingo pero con el paso del día, el sol va a ser protagonistas llegando a rozar los 25º de temperatura máxima en la provincia de Ourense durante este día.

Esto es una gran señal para quienes van a disfrutar de las madamitas, acto que da la bienvenida a la primavera y es una de las tradiciones más originales de Ourense. Se podrá disfrutar del buen tiempo y la tradición para cerrar el puente.