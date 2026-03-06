Una colisión múltiple en la A-52 deja un herido y la N-120 registra un atropello

Una persona tuvo que ser trasladada tras un accidente múltiple en la A-52 donde se vieron involucrados tres vehículos.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas cuando en el kilómetro 251, sentido Benavente, colisionaron tres vehículos a la altura de Sanin terminando con una persona herida que tuvo que ser trasladada.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron los servicios de emergencias para atender a los heridos.

Atropello en la N-120

En el kilómetro 574 de la N-120 se registró un accidente que requirió la presencia del 061 en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información del 112 Galicia, una persona resultó atropellada a la altura de Canedo. Por el momento se desconoce si esta tuvo que ser trasladada pero los servicios de emergencia reportaron que cuando llegaron al lugar de los hechos la persona atropellada se encontraba consciente.