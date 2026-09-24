Una colisión entre dos vehículos deja un rastro de mercancía y provoca largas colas en Ourense

Una colisión entre dos vehículos ha provocado a primera hora de este jueves importante retenciones en la carretera OU-510, a la altura de Montealegre, en Ourense. El accidente se produjo alrededor de las 9,00 horas, coincidiendo con la entrada de algunos trabajadores del poen el kilómetro 2,5 de esta vía.

En un primer momento, los servicios de emergencia recibieron el aviso de que podría haber personas atrapadas en el interior de los vehículos. Sin embargo, el servicio de emergencias 061 confirmó posteriormente que todos los ocupantes pudieron salir por sus propios medios. Por el momento, no ha trascendido el alcance de las posibles lesiones sufridas por las personas implicadas en el accidente.

Según relata un testigo que se encontraba en el lugar, tras el impacto, uno de los vehículos acabó saliéndose de la calzada. También señala que el coche transportaba mercancía que quedó esparcida por la vía, dejando un rastro sobre la carretera y dificultando la circulación.

La situación provocó largas colas en la zona, especialmente en una franja horaria en la que numerosos trabajadores se desplazan hacia sus puestos de trabajo en los polígonos industriales de la zona, incrementando el volumen habitual de tráfico.

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Los agentes desplazados hasta el punto del accidente tuvieron que regular el tráfico mientras se atendía el siniestro y se procedía a retirar los vehículos y la mercancía de la calzada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico, mientras que también se dio aviso a los bomberos.