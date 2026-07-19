Los colombianos de Ourense celebran en Bispo Cesáreo su fiesta

Los colombianos se dieron cita este sábado en la plaza Bispo Cesáreo de la ciudad para celebrar la Fiesta de la Independencia de su país, una cita ineludible que crece cada año y que busca reunir a cientos de personas en torno a la cultura y gastronomía colombianas durante todo el fin de semana, ya que el evento continúa este domingo.

No solo acudieron colombianos; también fueron muchos ourensanos ávidos de conocer y disfrutar de la cultura del citado país. Durante la jornada pudieron degustar comida típica de la tierra cafetera y divertirse con diversos juegos y, sobre todo, con mucha música. El ritmo fue el eje central del evento, donde incluso se puso a disposición de cualquier valiente un micrófono para cantar sobre el escenario.

También hubo tiempo para que quienes llevan el ritmo en la sangre lo demostrasen con bailes tradicionales colombianos. El lugar escogido para acoger este acto no fue casual. El pasado año también se celebró en Bispo Cesáreo y, ante el éxito obtenido, los organizadores optaron por repetir la experiencia.