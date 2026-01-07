¿Sabe usted que en el comedor social de Cáritas las buenas ideas nunca faltan?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el "Quen Caritas promueve varias iniciativas a lo largo de la Navidad

Los usuarios que acuden allí a comer pudieron colgar su deseo para 2026 en un corazón gigante.
Los usuarios que acuden allí a comer pudieron colgar su deseo para 2026 en un corazón gigante. | La Región

¿Sabe usted que en el comedor social de Cáritas las buenas ideas nunca faltan? ¿Que a lo largo de la Navidad, los usuarios que acuden allí a comer (ahora con un pico de 50 al día) pudieron colgar su deseo para 2026 en un corazón gigante que preside la sala? ¿Sabe usted que la iniciativa contó con una gran acogida, a la que se sumaron voluntarios y el personal que velan por un servicio impecable?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats