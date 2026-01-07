¿Sabe usted que en el comedor social de Cáritas las buenas ideas nunca faltan?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el "Quen Caritas promueve varias iniciativas a lo largo de la Navidad
¿Sabe usted que en el comedor social de Cáritas las buenas ideas nunca faltan? ¿Que a lo largo de la Navidad, los usuarios que acuden allí a comer (ahora con un pico de 50 al día) pudieron colgar su deseo para 2026 en un corazón gigante que preside la sala? ¿Sabe usted que la iniciativa contó con una gran acogida, a la que se sumaron voluntarios y el personal que velan por un servicio impecable?
