El comportamiento de Ana Méndez en la asamblea de la CEO fue "unha cuestión de contexto", según Luis Menor

DEMOLICIÓN COMBINADA
El esqueleto de Quintela será un bosque autóctono
ENCONTRONAZO CON JÁCOME
Luis Menor abordó el encontronazo verbal que mantuvieron el alcalde de Ourense, Gonza Jacome, y la portavoz municipal del PP, Ana Méndez, el pasado martes, 2 de junio, al término de la asamblea de la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO).
Estamos nun ambiente onde o diálogo ou a situación non é a a ordinaria. Cando cambiamos os marcos do do xogo, pois evidentemente as respostas ás veces non se poden controlar"
Para el presidente provincial, “estamos nun ambiente (el municipal) onde o diálogo ou a situación non é a a ordinaria. Cando cambiamos os marcos do do xogo, pois evidentemente as respostas ás veces non se poden controlar”.
Un contexto que habría propiciado la reacción de Ana Méndez, de la cual Menor afirma que “non estivo afortunada e non é xustificable. Pero tamén é certo que, nese contexto, as regras poden cambiar”, y al mismo tiempo “tamén me consta que está arrepentida no sentido de non darse controlado”, concluía Menor.
Respecto a la petición del BNG para que se cese a Rosendo Fernández por las presuntas declaraciones fuera de lugar pronunciadas a través de las redes sociales, Menor las circunscribía a “unha forma de actuar que é bastante habitual nas redes, que non me gusta absolutamente nada”, y en la que Fernández actuó “dentro da liberdade de expresión, e dentro do ámbito da súa esfera estrictamente persoal”, al tiempo que instaba al BNG que estuviera igual de vigilante a los comentarios de otros cargos, como el ministro Oscar Puente, “moi asiduo ás descalificacións, sen que o BNG pida a súa dimisión”, según apuntaba Luis Menor.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DEMOLICIÓN COMBINADA
El esqueleto de Quintela será un bosque autóctono
SUS TERCEROS COMICIOS
Luis Menor intentará reeditar el bastón de mando en Pereiro de Aguiar
Lo último
CURSOS DEL MINISTERIO
Exteriores inaugurará en Santander la IV edición del seminario “España en el Mundo”