¿Sabe usted que Jácome quiso un tercer "round" en la asamblea de la CEO?

¿Sabe usted que no hay dos sin tres? ¿Que tras su baño de realidad en la Praza Maior el (pseudo) alcalde llegó nockeado a la clausura de la asamblea de la CEO? ¿Que en su atrabilario speech confundió al conselleiro José González con el director de Promoción Económica? ¿Que la llamada de atención de Marta Nóvoa y Ana Méndez soliviantó a quien no admite que le lleven la contraria? ¿Que convirtió el gran acto anual de los empresarios en el barrizal que acostumbra? Lamentable. Otra vez.