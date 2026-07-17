Va a comprar el pan y acaba en el hospital tras ser atacado con puñetazos y un mordisco en Ourense

Un hombre que fue a comprar el jueves al mediodía pan terminó en un centro sanitario tras ser atacado con dos puñetazos y un mordisco por otro varón que se encontraba en la avenida de Santiago. "Me disponía a aparcar en la avenida Santiago para coger el pan y a este señor le debió parecer mal que yo parara ahí un momento o lo que sea y propinó un puñetazo que me rompió la luna del coche", cuenta la víctima.

Él salió de su vehículo para pedirle explicaciones y lejos de acabar ahí el altercado fue a más. "Me rompiste la luna del coche, no te vas a ir", le advirtió el afectado. El agresor respondió lanzando un puñetazo, reaccionando el perjudicado apartándolo con la mano, momento en el que recibió un mordisco en su brazo. "Gracias a Dios aparté la mano rápido y no llegó a clavar, o sea, es el arrastre de los dientes, no es un mordisco incisivo", matiza el afectado.

El atacante cayó al suelo durante el mordisco, aunque se levantó por su propio pie. Tras ello, el perjudicado llamó a la Policía para que interviniese y retuvo al agresor. "Me pongo delante de él para que no pueda ir a ningún lado y justo a la altura del paso de cebra es cuando me propina el segundo puñetazo", relata la víctima. Le dio en la mandíbula ante la atenta mirada de otros viandantes, que incluso intervinieron para calmar la situación. "Usted ten moi mala intención", se escucha en el vídeo decirle una testigo al atacante. "Porque vostede sexa maior non lle da dereito a facer o que lle dé a gana", se oye también.

Finalmente, tuvieron que intervenir varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local para poner fin a la tensión reinante en la avenida de Santiago en ese momento. El perjudicado posteriormente presentó denuncia ante los agentes por la agresión sufrida. Primero, acudió al hospital para que le realizaran el parte de lesiones. "Tenía un mordisco en el brazo, varias heridas en el antebrazo del golpe que me pega con las llaves y bueno, en la mandíbula todavía estoy con hielo y con antiinflamatorio", indica. "El mordisco me lo desinfectaron, me pusieron una crema antibiótica porque al final en la boca hay muchas bacterias", detalla.