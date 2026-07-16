Condenado por golpear a otro hombre en la cara con un vaso en O Carballiño

Andrés M.C. fue condenado este miércoles a un año de cárcel por una agresión ocurrida en 2024. Los hechos se remontan al 18 de octubre del citado año, cuando se encontró con otro hombre en las inmediaciones de un local de restauración de Carballiño. Ambos iniciaron una discusión, durante la cual Andrés golpeó a la otra persona con un vaso de cristal en la cara.

La víctima necesitó para su curación 12 días. El tratamiento por el que recibió incluso puntos de sutura y grapas y además le quedó una cicatriz como secuelas. Estos hechos llegaron ayer a la Plaza 2 de la Sección Penal para celebrar la audiencia preliminar correspondiente. Las partes -Fiscalía, acusación particular y la defensa- llegaron a un acuerdo que derivó en que el acusado reconociese los hechos. “Llevo toda la vida sin meter la pata, ha sido la primera vez y será la última”, aseguró.

Por ello, fue condenado a un año de prisión, aunque no entrará a la cárcel a cumplirla siempre y cuando no vuelva a delinquir y abone la responsabilidad civil. Esta última estaba fijada en 4.250 euros, pero el acusado ya abonó 300 euros por lo que le queda por pagar 3.950, cantidad que satisfará en cuotas de 90 euros mensuales.