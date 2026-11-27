La comunidad cubana ya cuenta con su primera asociación oficial. Bajo el nombre de Cubalicia, la entidad ya está formalmente constituida e inscrita en el Rexistro de Asociaciones de la Xunta, saldando así una gran demanda de la población del país caribeño residente en el territorio. Se trata de uno de los colectivos extranjeros más dinámicos de la provincia y el segundo en mayor crecimiento tras lo venezolanos y el único hasta ahora, de los principales países de América del Sur con presencia en Ourense, que no contaba con un organismo de referencia.

Al frente del proyecto, como presidente, se sitúa Luis Álvarez, un rostro conocido en redes sociales por su labor divulgativa sobre el día a día de la ciudad de Ourense y la idiosincrasia cubana.

El nacimiento de este organismo responde a una realidad demográfica innegable. En el último año, los nacidos en la isla rebasaron la barrera de los 3.000 residentes en la provincia -alcanzando los 3.007-, tras sumar 629 nuevos vecinos en el último censo. Se trata del segundo mayor repunte migratorio en Ourense tras la población venezolana. En el último lustro los cubanos duplicaron su presencia en el territorio.

“Yo llegué aquí en 2020 y realmente había muy pocos cubanos. Ahora uno va por la calle y por el acento, por la forma de vestir, identifica a muchísimos”, explica Álvarez. Ese crecimiento acelerado hizo evidente una carencia que dio origen a la entidad durante una reunión informal entre amigos. “Veíamos que los senegaleses, los venezolanos o los colombianos tenían asociación y nosotros no y llegamos a la conclusión de que eramos los únicos huérfanos que no teníamos algo que nos uniese”, recuerda el presidente.

Aunque la idea inicial buscaba más bien crear un punto de encuentro para actividades culturales, la ambición del proyecto creció rápidamente. Hoy, Cubalicia nace con una marcada vocación social: servir de guía y referencia para los recién llegados, impulsar la búsqueda de empleo -mediante talleres y grupos de WhatsApp- y actuar incluso como banco de alimentos y de ropa para las familias en situación económica vulnerable.

La vertiente cultural sigue siendo uno de sus pilares, con la organización de eventos y la recepción de artistas cubanos de una gran variedad ámbitos llegados desde distintos puntos de España o incluso de fuera.

Con domicilio fiscal en Ourense y una junta directiva ya operativa residente en la ciudad, la asociación cuenta con capacidad legal para actuar en toda Galicia y su objetivo a largo plazo es expandirse por toda la comunidad, manteniendo su núcleo en la ciudad de As Burgas -donde ya disponen de un pequeño espacio provisional cedido por una compatriota-, combinando las actividades presenciales en Ourense con talleres online abiertos a cualquier residente en territorio gallego.