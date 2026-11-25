La provincia de Ourense ha cerrado de nuevo en positivo el balance demográfico, alcanzando los 306.665 habitantes tras sumar 1.387 nuevos vecinos en el último año. Así lo reflejan los primeros resultados definitivos del Censo Anual de Población de 2026, con datos a 1 de enero, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este repunte, que años atrás parecía inviable, consolida un ligero alivio frente a la tendencia de pérdida poblacional de las últimas décadas, aunque sigue sustentado íntegramente en la llegada de población procedente del exterior: no solo compensa el saldo vegetativo negativo (con una brecha a la baja de unas 3.500 personas entre defunciones y nacimientos en 2025), sino que logra revertir unas cifras hasta hace poco lapidarias.

El contraste es claro. Ourense pierde 2.981 residentes nacidos en España en un solo año, pero suma 4.368 nacidos en el extranjero, que ya representan el 17,2% del total provincial. En la perspectiva del último lustro la brecha se ensancha aún más, con 14.092 residentes menos nacidos en España frente a un auge de 15.460 nacidos fuera. Al frente de este fenómeno se sitúa la comunidad venezolana, que supera ya la barrera de los 12.500 residentes en territorio ourensano (12.570) tras crecer en más de 1.500 personas (1.528) en apenas doce meses.

El peso de la ciudad de Ourense resulta determinante para explicar el avance. La urbe registra un aumento de casi mil vecinos (+977) respecto al balance anterior, lo que sitúa su población en los 106.586 habitantes. Destaca igualmente -y todavía más en términos porcentuales- Carballiño, que suma 415 vecinos (un salto del 2,9% en un año) y se acerca a la barrera de los 15.000 (14.653), afianzándose como el segundo concello más poblado de la provincia. Por su parte, Allariz (+145) y Xinzo de Limia (+107), que sigue aproximándose a los 10.000 habitantes (9.762), son los otros dos municipios que superan el centenar de nuevos vecinos.

Pese a que el empuje de las cabeceras permite que el saldo global de la provincia sea positivo, la realidad territorial sigue marcada por la despoblación: todavía son mayoría los concellos que pierden habitantes frente a los que ganan (57 contra 32), mientras que tres mantienen exactamente las mismas cifras del año anterior (Cea, Petín y Porqueira).

Las caídas más abultadas en números absolutos las sufren Boborás (-61), A Gudiña (-57), Laza (-53) y Coles (-47). En términos porcentuales, el mayor retroceso corresponde a Beade, que pasa de 363 a 344 vecinos, perdiendo el 5,2% de su población en un solo año.

El bum cubano

Del incremento de 4.368 residentes nacidos en el extranjero registrado en Ourense durante el último año, más de uno de cada tres corresponde a personas nacidas en Venezuela, que se consolida como la gran comunidad llegada de fuera. Sin embargo, otros orígenes también despuntan con fuerza en la provincia, especialmente el caso de Cuba: los nacidos en la isla rebasan ya los 3.000 residentes (3.007), con un aumento de 629 en el último censo -el segundo mayor tras el venezolano y por delante de Colombia (+581)—, más que duplicando su presencia en los últimos cinco años.