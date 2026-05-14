Los vecinos de la calle Liberdade, en el Casco Vello de Ourense, aislados por obras y peligro de derrumbe

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Los residentes de la calle Liberdade, en el Casco Vello de Ourense, se encuentran en una situación de aislamiento debido al cierre simultáneo de varias vías de acceso y salida en su entorno inmediato.
La situación se debe a la confluencia de diversos cortes de tráfico y seguridad:
La calle Liberdade se encuentra ubicada entre estas ubicaciones, por lo que los vecinos denuncian los déficits de comunicación con el resto de la ciudad.
A estos cierres se suma la presencia continua de maquinaria pesada en la Praza Saco y Arce y en la Praza Manuel Sueiro, donde se llevan a cabo las obras de rehabilitación de otro inmueble, lo que complica aún más el tránsito en la zona.
En esta zona del Casco Vello viven muchas personas mayores que están sufriendo las consecuencias directas de este bloqueo. Según aseguran los vecinos, taxistas, repartidores y transportistas están cancelando o modificando los repartos y servicios, ante la imposibilidad material de acceder a la rúa Liberdade.
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