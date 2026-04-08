El Concello amenaza ahora con rescindir el contrato a Opain tras un mes con las obras de la Avenida de Portugal paralizadas

Un mes después de la paralización hay novedades respecto a las obras de la avenida de Portugal: el Concello amenaza con romper con Opain, la empresa adjudicataria. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, informó de la intención de rescindir el contrato después de que los trabajos permanecieran paralizados desde principios de marzo.

El alcalde señaló que el Concello retendrá los avales y aplicará sanciones a Opain y pretende responsabilizarla de todos los perjuicios económicos ocasionados, incluidas posibles pérdidas de subvenciones. Además, valoran solicitar que la empresa sea inhabilitada para contratar con cualquier administración pública en España durante cinco años.

Un mes sin noticias

Será este jueves, 9 de abril, cuando se cumpla un mes desde que la empresa publicaba en el periódico La Región la paralización de las obras como consecuencia de los tres meses que el Concello debía a la constuctora. Ahora, Jácome acusa a Opain de bloquear otras soluciones como ceder el proyecto a otra empresa.

El alcalde subrayó que, pese a la paralización prolongada y las dificultades generadas por la empresa, se espera reanudar las obras la próxima semana, tildándolo de "tiempo récord".