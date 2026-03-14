El Concello avala a Desorden y culpa a la calle del ruido

La polémica por el ruido en la calle Valle Inclán suma un nuevo capítulo tras avalar el Concello de Ourense la continuidad de la discoteca Desorden -antigua Dayamon o Fifties-. Lejos de clausurar el establecimiento, tal y como exigían los vecinos a principios de febrero tras trascender una inspección municipal que señalaba la posibilidad de que parte del sistema de sonido no estuviera conectado al limitador acústico, el Concello ha resuelto el expediente con un informe que exculpa a la sala. En un cambio de criterio que los residentes tildan de contradictorio, el documento firmado el 5 de marzo por la ingeniera municipal, difumina estas deficiencias previas para responsabilizar del problema a la clientela agolpada en la vía pública.

Aferrándose a que la música emitida desde el interior no rebasa el límite legal de 25 decibelios fijado por la ordenanza para las bajas frecuencias, el Concello atribuye el exceso acústico a la “acumulación masiva” de jóvenes y propone una “gestión global del entorno acústico” para evitar el control individual de la actividad. Con esta resolución, los afectados denuncian que el Concello minimiza el problema e ignora los datos de la Policía Local, que en sus mediciones sorpresa de madrugada llegó a registrar 43 decibelios en el interior de los dormitorios cercanos y más de 74 en plena acera.

Para los residentes, esta sucesión de informes contradictorios consolida la actividad de un negocio que, tras seis años cerrado, logró reabrir mediante un cambio de titularidad amparado en una licencia originaria de 1982. Los afectados intensificarán las acciones legales.