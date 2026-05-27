El Concello ignora a los vecinos de la avenida de Portugal y sus demandas
DOS SEMANAS DE SILENCIO
La plataforma de asociaciones de Ourense denuncia el silencio del Concello tras dos semanas de espera para concretar una reunión sobre la situación de la avenida de Portugal
Los vecinos de la avenida de Portugal siguen pendientes de una reunión con el Concello. Hace dos semanas, y tras la celebración de la última reunión de la plataforma de asociaciones de Ourense para abordar la búsqueda de soluciones para la avenida de Portugal, se acordó solicitar un encuentro con el Concello para buscar soluciones a los problemas que sufren. Sin embargo, no han obtenido respuesta.
“Nadie se ha puesto en contacto con nosotros”, aseguró la representante vecinal Chelo Montero, quien lamenta que no hayan recibido información sobre los plazos ni detalles acerca de la obra, ni desde la Alcaldía ni desde el área de Infraestructuras.
Mientras tanto, los trabajos de emergencia en la calle han intensificado su ritmo. El encargado de la nueva actuación trasladó que tienen instrucciones, por ahora, de continuar reparando desperfectos y tapando baches.
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