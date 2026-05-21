Las obras de avenida de Portugal producen la caída de un motorista

La situación tras la caída de un motorista por la gravilla de una de las obras de avenida de Portugal

Un motorista resultó herido en la tarde de este jueves, 21 de mayo, al caer de su moto tras resbalar por la gravilla de una de las obras que tapizan la ourensana avenida de Portugal. En concreto ocurrió en la confluencia con la Praza do Couto.

El motorista resultó herido en los brazos, en los que recibió rascaduras. Aunque fueron heridas leves, la situación de la avenida de Portugal puede resultar un riesgo para la seguridad vial. Hasta el lugar se desplazaron Policía Local y Urxencias Sanitarias.