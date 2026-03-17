El Concello modifica el sentido de la circulación de la rúa Río Bibei en un nuevo intento de "mejorar la movilidad urbana"

"OPTIMIZAR LA CONEXIÓN"

A partir de la noche de este martes, la rúa Río Bibei de la ciudad de Ourense sufrirá un cambio en su circulación. Esta nueva modificación del Concello tendrá consecuencias importantes al invertirse el sentido habitual de esta calle.

La Región
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Publicado: 17 mar 2026 - 20:41 Actualizado: 17 mar 2026 - 20:54
Rúa Río Bibei en Ourense.
Rúa Río Bibei en Ourense. | Google Maps

La circulación en la rúa Río Bibei experimentará a partir de la noche de este martes una modificación importante en su sentido habitual. Según la nueva señalización que se instalará, el flujo de vehículos se invertirá, afectando a la forma en la que los conductores transitan por esta vía de la ciudad de Ourense.

Según el Concello de Ourense, este cambio busca optimizar la conexión entre la rúa Alejandro Pedrosa y la rúa Río Támega, dos puntos clave del barrio. Con este nuevo intento, pretende avanzar en la "mejora de la movilidad urbana y facilitar una circulación más ordenada y segura" para todos los usuarios de la vía.

Desde el momento de la puesta en marcha, se recomienda a los conductores extremar la precaución, especialmente durante las primeras horas, cuando el cambio puede generar confusión. Asimismo, se insiste en la importancia de prestar atención tanto a la señalización vertical como a las nuevas marcas viales.

Las autoridades también aconsejan informar a familiares y conocidos que circulen habitualmente por la zona, con el fin de evitar posibles infracciones o incidentes.

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