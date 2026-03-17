El Concello de Ourense engañó a Madrid: prometió acabar en diciembre las obras de Avenida de Portugal

El Concello de Ourense engañó descaradamente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para intentar retener los 1,4 millones de euros concedidos a la obra de la avenida de Portugal. En el último reporte oficial -el quinto enviado para justificar los fondos Next Generation-, con datos cerrados a 30 de septiembre de 2025, el Concello aseguró por escrito que la reforma estaría totalmente terminada el 31 de diciembre de ese mismo año. La declaración resulta inverosímil: el propio documento reconoce que, a esa fecha, la obra apenas llegaba al 28% de ejecución en ambos tramos, pero pretendían hacer creer a Madrid que serían capaces de ejecutar el 70% restante en apenas sesenta días cuando el proyecto ya era un secreto a voces que no iba bien.

El engaño se agrava por una gestión de los tiempos que delata la impunidad con la que se opera en la Casa Consistorial. Aunque el informe refleja la situación técnica de septiembre, la Oficial Mayor del Concello no lo firmó electrónicamente hasta el 31 de octubre de 2025. El gobierno local tuvo, por tanto, un mes adicional de margen para constatar a pie de calle la parálisis de los trabajos -certificada por los vecinos- y, aun así, envió un documento oficial a Madrid prometiendo “agilizar los trabajos” para cumplir un plazo físicamente imposible.

Así se explicaba el concello ante en Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para no poner en riesgo la financiación, asegurando los plazos de ejecución en el quinto reporte sobre el grado de actuación para justificar el destino de los fondos Next Generation solicitados. El documento remitido está firmado el 31 de octubre y compromete la finalización a 31 de diciembre de 2025.

Declaración responsable ante el Ministerio. | La Región

Se puede consultar el documento completo aquí:

Documento Quinto reporte sobre el grado de actuación para justificar el destino de los fondos Next Generation solicitados. Consúltalo

“Sin deficiencias”

Lo más sangrante de estos informes es la afirmación categórica de que “no se han detectado deficiencias en el sistema de control” cuando Opain llevaba desde septiembre sumida en una situación financiera crítica y en pleno proceso de reestructuración previa al concurso de acreedores. Prefirieron maquillar los datos sobre el papel para evitar que el ministerio negase nuevas prórrogas.

La baza del Concello: que la constructora ceda el contrato a otra empresa

El Concello estudia una maniobra administrativa para intentar reanudar las obras. Según ha podido saber este periódico, técnicos y responsables locales analizan la posibilidad de activar la cesión del contrato a una nueva empresa. Esta es la baza que baraja para tratar de reanudar los trabajos tras meses de impagos y falta de fiscalización.

La estrategia consiste en que Opain -que mantiene la obra parada por los impagos del Concello y su crisis financiera- solicite el traspaso de los trabajos. El Concello fía así la solución a la voluntad de la constructora, evitando un rescate directo que obligaría a admitir el fracaso de la licitación. Sobre la mesa también está la vía de emergencia para adjudicar a dedo el proyecto, pero los técnicos mantienen dudas legales sobre esta opción.

Ahora, estudian la viabilidad de la cesión tramo a tramo. La ley la prohíbe si no se ha ejecutado el 20% del presupuesto. Según las certificaciones oficiales, el tramo de Ervedelo (2,77 millones) y el segundo contrato hasta Marcelo Macías (3,21 millones) rondaban en octubre 30% de ejecución, lo que permitiría técnicamente el traspaso. El éxito del plan depende de encontrar una empresa dispuesta a asumir una obra a medio hacer.

Mientras el Concello busca este atajo burocrático, negocios y vecinos permanecen atrapados entre zanjas y rampas provisionales por octava jornada consecutiva, esperando una solución.