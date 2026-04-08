El Concello de Ourense acumula ya 28,3 millones en impagos

El gobierno municipal sigue asfixiando a sus proveedores al superar los límites legales de morosidad, mientras el departamento de Tesorería recoge en 199 páginas de facturas excluidas de la contabilidad oficial que incluyen a las empresas de limpieza de colegios, la luz y mantenimiento de elevadores.

Las cifras oficiales de deuda con las empresas reconocidas por el Concello son alarmantes. Así se recoge en el informe de tesorería del mes de febrero que el Concello ha enviado a los grupos de la oposición. El Concello acumula un importe de 28.159.219,48 euros en operaciones pendientes de pago. Si a esto se suman los 204.684,61 euros que adeuda el Consello Municipal de Deportes (CMD), el agujero supera los 28,3 millones de euros. El Concello tarda una media de 54,46 días en pagar, advirtiendo el tesorero por escrito que la institución “está a incumprir o prazo” máximo legal de 30 días que marca la ley.

Pero la deuda de 28 millones es solo la punta del iceberg. El verdadero escándalo contable reside en el listado anexo de “Operaciones Pendientes de Pago Excluidas”. Se trata de un dossier de 199 páginas que contiene cientos de facturas que el Concello deja fuera del cómputo oficial del Periodo Medio de Pago. Catalogadas bajo la etiqueta “Fecha de conformidad errónea”, los días de retraso de estas facturas maquillan la morosidad real.

Destaca un aluvión de impagos por el suministro energético. También sufren bloqueos crónicos la empresa encargada de limpiar los colegios públicos de Ourense y la responsable del mantenimiento de los elevadores municipales. Además, grandes constructoras tienen certificaciones de obra millonarias bloqueadas.

Apagón ante Contas

Este caos administrativo interno tiene su reflejo en una opacidad institucional sin precedentes. A día de hoy, solo seis de los 313 concellos gallegos tienen sin rendir la cuenta de 2024 ante el Consello de Contas. Son Cambre, Culleredo, Narón y Rois en la provincia de A Coruña, y Ourense y Verín en la provincia ourensana.

Con estos datos, Ourense se erige como la única gran ciudad gallega cuyo gobierno local ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones de transparencia. El resto de ciudades de la comunidad rindió sus cuentas antes de acabar 2025, a excepción de Santiago, que lo formalizó en enero de 2026.

El Concello dictaminó la cuenta de 2024 el pasado mes de marzo y, posteriormente, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. Ahora, dependiendo de si se presentan alegaciones, podrían lograr rendir las cuentas a lo largo de este mes de abril.