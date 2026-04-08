El Consello de Contas alerta de las deficiencias en la ZBE de Ourense

El Concello de Ourense enfrenta “un riesgo significativo de perder 738.867,65 euros” procedentes de fondos europeos, según el Consello de Contas. El análisis que el órgano ha realizado sobre la implantación y tramitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) advierte que los retrasos acumulados comprometen la justificación de estas ayudas.

El organismo fiscalizador señala que la entidad incumplió el plazo legal de implantación, que debería haberse hecho efectivo antes de 2023, pero no empezó a funcionar -a medias- hasta diciembre del año pasado.

La auditoría detectó diversas deficiencias partiendo del proyecto técnico, donde ya se señala que no se realizó un estudio sobre los flujos de tráfico en horas punta ni identificó zonas de especial sensibilidad

La auditoría detectó diversas deficiencias partiendo del proyecto técnico, donde ya se señala que no se realizó un estudio sobre los flujos de tráfico en horas punta ni identificó zonas de especial sensibilidad para proteger a colectivos vulnerables. Además, el Consello señala que los medidores de contaminación se encuentran ubicados fuera del perímetro de la zona restringida, lo que impide una evaluación real del impacto ambiental.

Por su parte, la administración Jácome justificó la demora basándose en la falta de recursos humanos y la complejidad técnica del proceso, alegando además que el procedimiento seguido para sacar adelante la ordenanza fue más completo que una consulta previa, garantizando la transparencia mediante el periodo de alegaciones. Asimismo, alegó que la inseguridad jurídica en la normativa estatal contribuyó al retraso. El Consello de Contas cierra su informe instando al consistorio a adaptar la planificación y medición.