El Concello de Ourense da luz verde a una intervención en el centro de procesado avícola de Coren

El Concello de Ourense validó en la junta de gobierno el permiso para que la compañía alimentaria Coren pueda construir la primera fase de obras en su centro de procesado agrícola, situado en Santa Cruz de Arrabaldo, un muro de contención y una base de hormigón que sirvan de base para instalar un grupo electrógeno y nuevas instalaciones industriales. La compañía invertirá en esta intervención más de 30.000 euros.

También del ámbito urbanístico, el gobierno municipal concedía el permiso para la construcción o de 18 viviendas en la avenida de Zamora, en el número 52. Se trata de un proyecto impulsado por la compañía Ingalmex, en el que invierte 1,82 millones de euros.

El inmueble resultante contará con dos plantas subterráneas, un bajo comercial y seis alturas. En cinco de ellas, se distribuirán tres pisos convencionales, reservándose la última planta para dúplex.

En ambos casos, las obras deben comenzar en un período de seis meses, y estar concluidas antes de tres años. El consistorio les obliga también a contemplar protecciones para trabajos de altura.

Once reclamaciones

La reunión del gobierno municipal también desestimó once reclamaciones formuladas por otros tantos agentes de la Policía Local contra el proceso de selección de personal iniciado por el consistorio. La administración Jácome no entró en el fondo de las cuestiones presentadas, limitándose a argumentar que todas carecen de “legitimación activa”, es decir, no pueden demostrar que el proceso iniciado les afecta personalmente y cerrando la vía administrativa.