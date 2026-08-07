Prohibido por eclipse

"Supongo que veré el eclipse”, responde un colega con la indiferencia del que lo tiene en casa, en su caso en la terraza. “¿A qué hora es?”. A las 20:28 horas del 12 de agosto el sol quedará oculto en su totalidad por la luna durante un minuto y 16 segundos en la ciudad de A Coruña.

El fotoperiodista carballiñés Moncho Fuentes clavó el sol en el centro de la torre en una práctica de tiro a las 20.22 horas del 30 de abril, día espejo del eclipse"

En la provincia de Lugo el gordo de la oscuridad total cae de lleno, como en una gran parte en la de A Coruña y en una esquina de las de Ourense y Pontevedra. En la franja favorecida sólo habrá que levantar la cabeza tras asegurar un horizonte despejado para ver un fenómeno que no sucede en España desde 1959, el resto tendrá que contentarse con el casi lleno o moverse. El Ministerio de Interior prevé más de tres millones de desplazamientos durante esa jornada, medio millón por las carreras gallegas.

Un informe de Analistas Financieros Internacionales (Afi) estima que el eclipse atraerá a Galicia 23.000 turistas internacionales que no vendrían sin el reclamo astronómico, 24,3 millones de euros más en la caja habitual de los alquileres de corta duración en la campaña de verano. Contó el miércoles El Progreso que Lugo es la zona más buscada en las plataformas de alojamiento y las contadas plazas extraviadas van desde 413 euros por una noche de hotel en la capital a 2.650 euros por un apartamento de tres dormitorios en Ribadeo; no hay gangas. La mayor parte de esa masa atraída por el eclipse total –en 2027 y 2028 nos pilla en el borde y en 2180 aquí algo mayores– llegará con cámaras, trípodes y equipo completo de cachivaches ópticos con la intención de conseguir la foto en el escenario de la postal. Pero el dispositivo de coordinación en Galicia cerrará 29 puntos que suelen salir en el calendario como O Fuciño do Porco en O ViCedo o el parque de la Torre de Hércules en A Coruña.

El fotoperiodista carballiñés Moncho Fuentes clavó el sol en el centro de la torre en una práctica de tiro a las 20.22 horas del 30 de abril, día espejo del eclipse. Los foteros aficionados pillamos el recorte. Pero el encuadre está en zona restringida y hay que pedir permiso en María Pita. Hay quien no entiende la prohibición, incluso puede parecer contradictorio impedir que la multitud se disperse sin cancelas, pero la vegetación y el bicherío que aloja lo agradecerán en la foto del día siguiente.