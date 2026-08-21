El Concello de Ourense da luz verde a dos licencias y regula los centros cívicos

La Xunta de Goberno Local del Concello de Ourense aprobó este jueves siete acuerdos en su sesión semanal, celebrada en el salón de plenos. Entre los asuntos tratados figuran dos licencias urbanísticas, tres cuestiones vinculadas a Participación Ciudadana y la aprobación de varias facturas correspondientes al servicio de limpieza de los colegios públicos.

En materia urbanística, el gobierno municipal dio luz verde a dos actuaciones. La primera permitirá la reforma del portal y la sustitución del ascensor de un inmueble situado en la rúa da Coruña. La segunda autoriza el acondicionamiento de un edificio en la rúa Losada Diéguez.

La Xunta de Goberno aprobó además las normas de inscripción para las actividades que organiza el Concello en los centros cívicos municipales. Estas propuestas están dirigidas a población adulta, personas mayores de 60 años y público infantil, y regulan el acceso a la programación prevista en estos espacios municipales.

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En el apartado de Alcaldía, el ejecutivo local aprobó también cuatro facturas correspondientes al servicio de limpieza de los centros de Educación Infantil y Primaria. Con estos asuntos, la junta completó una sesión semanal centrada principalmente en cuestiones de gestión ordinaria, licencias y funcionamiento de servicios municipales.