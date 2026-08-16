El Concello pone bajo custodia lo retirado de la Casa de Baños

Los operarios retiran parte del muro exterior de la Casa de Baños antes de que se detuviera la intervención.

Después de que la dirección xeral de Patrimonio tuviera que enviar a la Policía Autonómica a parar la demolición de la Casa de Baños; y que agrupaciones culturales como la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal) o el Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías expresaran su preocupación por el posible robo de piezas en el inmueble, el Concello ha reaccionado, y retirado de entre los escombros los elementos de forja de la escalinata y otros elementos que hasta ayer por la mañana aún podían verse en el solar del edificio quemado.

A primera hora de la tarde del 15 de agosto, aún podía verse a una patrulla policial en el entorno de la Casa de Baños, entre cuyos restos aún se aprecia una bañera y algunos de los bloques que pertenecían al muro, la mayoría de los cuales fueron retirados durante la semana. Queda la duda de dónde se van a almacenar estas piezas y la forma de conservación que se va a emplear, después del desinterés inicial mostrado por la administración Jácome.

La retirada de restos incluyó parte del último muro del edificio, que goza de la protección de ser un Bien de Interés Cultural

Por seguridad

Cuatro días después de iniciarse los trabajos, el alcalde por fin se ha referido a la intervención a través de las redes sociales, donde afirma que “la actuación tuvo como criterio fundamental retirar únicamente los elementos sueltos, deteriorados o que supusieran un riesgo para la seguridad”, pese a que la retirada de restos incluyó parte del último muro del edificio, que goza de la protección de ser un Bien de Interés Cultural (BIC).

Jácome también asegura que el jefe de servicio, Alfonso Pavón, ha supervisado todos los trabajos hasta ahora, pero no clarifica en su publicación por qué procedió con la intervención sin avisar a la dirección xeral de Patrimonio, tal y como le obliga la normativa en el caso de edificios protegidos.