El Concello de Ourense deja atrás la era de “deuda cero”

El Concello de Ourense suma un nuevo frente a su crisis económica. A su posición como la ciudad de España con mayor deuda por habitante con proveedores, los datos oficiales de deuda viva de las entidades locales, publicados este martes por el Ministerio de Hacienda y correspondientes al cierre de 2025, confirman ahora el desplome de su saneamiento financiero. El gobierno de Jácome ha revertido la senda de contención de los últimos años dinamitando la “deuda cero” con los bancos para elevar los números rojos hasta los 2,93 millones de euros.

La deuda viva de las entidades locales. | La Región

El informe de deuda viva de las entidades locales a 31 de diciembre de 2025 es inapelable. El consistorio ourensano debía a cierre de ejercicio a las entidades financieras exactamente 2.932.000 euros. Esta cifra supone cuadruplicar el pasivo en apenas doce meses, pasando de los 684.000 euros registrados en el ejercicio de 2024 a una escalada que sitúa de nuevo a la capital en el pódium de los concellos más endeudados de la provincia.

La gravedad de la cifra se entiende al analizar la serie histórica. Ourense tocó fondo en 2011 con un pasivo asfixiante que superaba los 48 millones de euros. A partir de ese momento, la ciudad se apretó el cinturón con una política de amortización muy agresiva, especialmente durante el mandato del popular Jesús Vázquez (2015-2019). En esos cuatro años, el gobierno local logró reducir la deuda de 24,8 millones a unos testimoniales 54.000 euros, entregando en junio de 2019 un concello financieramente saneado y sin cargas con los bancos.

Jácome heredó esa inercia y, de hecho, el Ministerio de Hacienda llegó a certificar una deuda de cero euros para la ciudad en los ejercicios 2020 y 2021. Sin embargo, tras la inmensa parálisis del pago de facturas corrientes a cientos de proveedores (lo que le ha valido el título de peor pagador del país), el consistorio ha vuelto a recurrir al endeudamiento bancario. En solo dos años ha pasado de no deber nada a tener créditos por tres millones, derivado del rescate que Hacienda tuvo que hacer en 2025 para aligerar las deudas comerciales del Concello.

El gobierno de Jácome tiene ya facturas en el cajón por 22 millones

Los casi tres millones de euros de nueva deuda bancaria no son el único lastre para la ciudad. El verdadero agujero negro aflora en la Cuenta 413, que alcanzó la escalofriante cifra de 22,1 millones de euros en el primer trimestre de 2026, según los datos del Ministerio de Hacienda también publicados ayer. Esta estadística no refleja el periodo medio de pago a proveedores ordinario, sino el temido cajón de las facturas sin tramitar. Es decir, todos aquellos servicios que el Concello ha contratado y recibido, pero cuyas facturas han quedado en un limbo contable al carecer de dinero o partida legal consignada.

Al cruzar este volumen de facturas atascadas con la población de las ciudades de más de 100.000 habitantes, Ourense es la segunda gran urbe de España con mayor agujero por habitante. A cada ourensano le corresponden teóricamente 209 euros de esta morosidad oculta —a la que habría que sumar la reconocida, donde es líder nacional—.

El pasivo municipal crece en la provincia arrastrado por la urbe

El agujero financiero provocado por la gestión de la ciudad tiene un daño colateral evidente: arruina la estadística de toda la provincia. Tras años en los que el conjunto de los concellos ourensanos lograba rebajar paulatinamente su deuda global, 2025 ha marcado un fuerte cambio de tendencia, dejando el pasivo de los concellos en su conjunto en 33,16 millones de euros (casi tres millones más que el ejercicio anterior).

El mapa del endeudamiento ourensano deja dos realidades muy distintas. El ránking de los concellos más asfixiados por la deuda bancaria sigue liderado por Verín, que cerró 2025 rozando los 5 millones de euros. Le sigue de cerca Os Blancos, con 3,83 millones, un caso crónico que mantiene al municipio como el más endeudado per cápita de Galicia. Tras la irrupción de Ourense en el tercer puesto (2,93 millones), la tabla de los más deudores la completan Xinzo (2,34 millones) y Allariz (2,13 millones).

En el extremo opuesto, el rigor financiero sí se mantiene en el rural y en varias villas. Ya son 45 de los 92 concellos ourensanos, prácticamente la mitad, los que no le deben ni un solo céntimo a los bancos. A este club de la “deuda cero” se sumaron en 2025 localidades como Laza, O Irixo o Trives, que lograron liquidar sus últimos créditos.