El Concello de Ourense es incapaz de poner fecha para reabrir la piscina de As Burgas

Las juntas de área celebradas ayer en el Concello de Ourense arrancaron con un desencuentro por la ausencia de miembros clave del gobierno, que acudieron a una inauguración en lugar de someterse al control de la oposición. El PP lamentó el plantón, justificado al coincidir con el inicio de las obras de movilidad en Vasco Díaz Tanco. La portavoz popular, Ana Méndez, tachó la situación de “inaudita”, recordando que en agosto no hubo comisiones por vacaciones: “As xuntas de área están precisamente para fiscalizar a acción do goberno e para que os responsables de cada área dean explicacións, se non se presentan é imposible facer o noso traballo”.

A este malestar se sumó la indignación por el termalismo. El PP calificó de “despropósito” la situación de la piscina de As Burgas, cerrada hace seis años y medio. El gobierno local sigue sin ofrecer fechas para reabrir esta céntrica instalación, despachando las preguntas sin compromisos firmes. “Tras preguntar novamente cando será a reapertura contestaron que primeiro se levará a pleno a ordenanza, cando corresponda, e despois que xa se verá”, criticó Méndez. Asimismo, los populares exigieron medidas en seguridad ciudadana y conocer al detalle las deudas millonarias del Concello con entidades sociales y trabajadores.

Por su parte, la socialista Natalia González celebró que el gobierno se comprometiera a convocar el Consello Municipal de Servizos Sociais para elaborar nuevas bases de ayudas de libros, material escolar y comedor. “É unha moi boa noticia e un avance importante porque é exactamente o que reclamamos. Levamos anos pedindo unhas bases máis xustas, con criterios actuais e recursos suficientes”, valoró la edila, tras recordar que este año más del 78% de las peticiones de libros quedaron fuera.

El PP critica el “despropósito” termal, el PSOE arranca más compromiso social y el BNG revela carencias en los bomberos

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Los socialistas también pusieron el foco en blindar el programa Xantar na Casa. Tras confirmarse que las 100 plazas actuales ya están cubiertas y hay cuatro personas en espera, exigieron planificar ya una ampliación para llegar a 150 plazas en 2027. Asimismo, el PSOE advirtió de la falta de fondos para emergencias sociales -solo quedan 105.000 euros para 467 solicitudes pendientes- y ofreció su apoyo para dotarlo de crédito.

Precariedad de los bomberos

Finalmente, el BNG alertó de la precariedad del servicio de Bomberos ante la avería de su camión escalera, pidió explicaciones por la suspensión cautelar de un policía local en prácticas investigado por violencia machista y exigió medidas para frenar los robos de material detectados en las ruinas de la Casa de Baños.