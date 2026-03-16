¿Sabe usted que el Concello de Ourense no respeta ni sus medidas? ¿Que la peatonalización de algunas calles de la city es una farsa? ¿Que los coches continúan pasando igual en las calles supuestamente peatonalizadas? ¿Que vender peatonilizaciones para chupar subvenciones y no cambiar nada es el colmo de la inacción? ¿Y que habría que preguntarse el porqué de tanta desidia?

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