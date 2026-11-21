¿Sabe usted que en el Concello de Ourense parece que necesitan un empujón energético?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, el Concello se prepara para un apagón
¿Sabe usted que parece que el Concello ha necesitado un cable? ¿Que en un lateral del consistorio apareció en los últimos días un generador unido con un cable al interior del edificio? ¿Que no se sabe si es que en los despachos necesitan más energía o si se están preparando para que no haya un apagón cuando se enciendan las luces de Navidad?
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