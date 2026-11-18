La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, en el pleno del Parlamento de Galicia

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, aseguró que el Gobierno gallego quiere que Ourense tenga Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) "cuanto antes" después de que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, acusase al Ejecutivo autonómico de tumbarlo por "motivos electoralistas".

Este asunto saltó este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia después de que el martes trascendiese que la Xunta emitió un informe con requerimientos sobre el PXOM y que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, denunciase "bloqueo".

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En la sesión plenaria, Armando Ojea preguntó a la Xunta por los motivos por los que no promueve vivienda pública en la zona de Bemposta, en la ciudad de Ourense, al asegurar que allí la Administración autonómica dispone de una parcela de 75.000 metros cuadrados que sería perfectamente apta desde el punto de vista técnico y jurídico para promover vivienda pública. Con todo, denunció que la Xunta "no tiene ningún interés" en promoverla en la ciudad.

Además, aprovechó para asegurar que "para sorpresa de nadie" el Concello tuvo "ayer" conocimiento de que la Xunta les devuelve el PXOM. "Yo entiendo que se devuelva la primera vez, pero todos estos meses hubo reuniones entre los funcionarios de la Xunta y del Concello para hacer lo que nos pedía" el Gobierno gallego.

Dicho esto, sostuvo que se emite un "informe negativo" porque están ahí las elecciones municipales. "Tengo claro que por motivos puramente políticos ustedes nos devuelven el PXOM para que no influya electoralmente", manifestó para incidir en que los funcionarios del Consistorio y la Administración autonómica se pusieron de acuerdo y que eran "retoques menores" los que faltaban que "no suponían el bloqueo".

En su respuesta, la conselleira sostuvo que Bemposta no es el lugar más adecuado para construir vivienda pública por muchas razones, entre ellas porque se trata de un lugar "totalmente alejado de la zona urbana".

Allegue aseguró que para construir vivienda pública "hace falta suelo apto donde poder construir" y recordó que el Consistorio trasladó a principios de legislatura que "no tenía parcela disponible para ceder a la Xunta". "Tenga por seguro que no nos damos por vencidos y que si cambia de opinión, o tiene parcela que ceder, desde la Xunta construiremos vivienda pública", afirmó.

Además, aseguró que no permitirá que el diputado "ponga en cuestión" la actuación de los funcionarios porque quienes emiten el informe sobre el PXOM "son funcionarios".

Dicho esto, afirmó que lo primero que le llama la atención es que, a pesar de que la Xunta remitió "ya la semana pasada" el informe con los requerimientos, no fue hasta "ayer" cuando "abrieron la notificación" —en referencia al Concello—.

También señaló que llama la atención que los requerimientos versen sobre asuntos como el hecho de que la memoria económica se base en datos de hace más de una década. "La memoria económica tiene 13 años de retraso, por tanto, estamos hablando de cuestiones que por supuesto pueden ser subsanadas y por supuesto la Xunta quiere que Ourense disponga de PXOM cuanto antes porque sin PXOM no hay seguridad jurídica".