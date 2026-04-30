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¿Sabe usted que el Concello de Ourense vende y compra en el mercado de fichajes?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en quen cho dixo, los fichajes del Concello

El Concello de Ourense en una foto de archivo.
El Concello de Ourense en una foto de archivo. | La Región

¿Sabe usted que andan las últimas semanas muy revueltas en el Concello de la city? ¿Que el todavía alcalde ha largado a su “director de comunicación” para ascender al ciudadano Bermejo? ¿Que para cubrir la vacante ha rescatado como asesor al abogado Jorge Encinas, otrora dimitido gerente de Pabellón? ¿Que cuando se trata de pagar favores, al alcaldiño le importa un mojón deshacerse de sus fieles?

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