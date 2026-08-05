Los concellos de Ourense preparan cortes de agua en el mes de agosto

Fuga de agua en la rúa Estévez Carrera de Leiro, que fue solventada en el día de ayer tras varios días

Un cocktail demoledor está dejando a muchas aldeas del rural sin agua un verano más. Los factores principales son el crecimiento poblacional estacional de núcleos pequeños -con una red no adapta a tal demanda- durante esta época del año, las altas temperaturas y una prolongada sequía, que ya ha obligado a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a activar la prealerta en todas las cuencas de su territorio en la provincia por el drástico bajón de caudal.

El Ribeiro es una de las comarcas más afectadas. El clima especialmente seco y caluroso de la zona y su gran crecimiento durante estas semanas están poniendo en una situación límite a sus concellos y localidades.

Después de que el Concello de Cortegada anunciase la semana pasada un corte total del suministro de agua entre las 23,00 y las 07,00 horas -que ya han revocado- en el propio núcleo de Cortegada con el objetivo de recuperar los niveles de abastecimiento de agua potable y racionar su uso de cara a horas más fundamentales del día, el Concello de Leiro confirmó también que varias de sus aldeas sufrieron cortes, que fueron desde las 12 hasta las 24 horas.

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, detalló que las incidencias más graves comenzaron a registrarse durante el pasado fin de semana, afectando de manera especial a las zonas más elevadas del municipio. El motivo principal, según explicó, fue que el suministro matriz cedió porque “non dabamos abasto a todos os depósitos”. Las localidades más perjudicadas por esta grave situación han sido Paredes, Lebosende, Berán y también San Clodio y Gomariz.

El regidor señala que la demanda vecinal supera con creces la capacidad de suministro. “A nós estanos entrando auga, pero a demanda é moi grande”, destaca Fernández. Subrayó que este año hay “moitísima xente” veraneando en Leiro y las altas temperaturas han disparado el consumo hídrico de manera exagerada. Ante esto, rogó a la ciudadanía “que usen a auga para o que sexa estritamente necesario, que a xente se olvide de regar xardíns e terrenos”.

Problemas estructurales

Sin embargo, para el PSdeG-PSOE local, la crisis va mucho más allá del clima. La oposición denunció una “total e absoluta falta de xestión”, asegurando que el desabastecimiento se debe a “problemas estruturais gravísimos”. La oposición afirmó que el municipio capta una media anual de 240.000 metros cúbicos de agua, pero el consumo real contabilizado se limita a apenas 80.000. Esta abismal disparidad evidencia una pérdida descontrolada y crónica de al menos 150.000 metros cúbicos de agua al año.

Según detalla la formación, este inmenso volumen se filtra al subsuelo a través de una red de canalizaciones que califican de estar “en ruínas”, concentrándose el grueso de las pérdidas en el tramo comprendido entre la captación y la Estación de Tratamiento (ETAP) de O Viñao. Además, advierten que este despilfarro continuo no solo agrava la escasez, sino que genera un sobrecoste eléctrico excesivo debido al bombeo constante para compensar las fugas.

Los socialistas criticaron duramente las prioridades del equipo de gobierno, reprochando que se destinen fondos públicos para regar el campo de fútbol municipal a media tarde, mientras las aldeas sufren cortes severos.

Frente a estas quejas, el alcalde se muestra inflexible y niega rotundamente cualquier déficit estructural. “Non hai ningunha deficiencia, o único problema é a falta de auga”, respondió tajante. El regidor insiste en que la red funciona pero que el manantial de O Viñao tienen menos agua que de costumbre.

Huertas, piscinas y limpieza de coches tras el consumo disparado de agua

La escasez hídrica y el consumo desmedido están empujando a los regidores de la provincia a plantearse medidas cada vez más drásticas. Aunque por ahora priorizan las limitacionesde uso, la posibilidad de instaurar cortes de agua nocturnos está sobre la mesa para evitar el colapso del suministro.

Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao das Viñas -uno de los primeros concellos en imponer limitaciones-, advirtió que el escollo actual no es solo la falta de lluvia, sino el comportamiento vecinal. “A auga falla a partir das oito da tarde, cando todo o mundo empeza a regar”, señaló la regidora, lamentando que las bombas no dan abasto ante el llenado incontrolado de piscinas y el riego de huertas. Aunque de momento no aplican sanciones económicas, Nóvoa no descarta ejecutar cortes nocturnos si persisten los incumplimientos.

Allariz cierra fuentes

La situación de alerta se repite en otros puntos. Ante la prealerta declarada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el alarmante bajo caudal del río Arnoia, el Concello de Allariz ha pasado a la acción directa. El gobierno local ha decretado el cierre de los riegos en gran parte de las zonas verdes municipales y la desconexión de la fuente de A Barreira.

Asimismo, el consistorio exige colaboración ciudadana para priorizar los usos esenciales, como evitar llenar piscinas privadas, limitar el riego y no lavar vehículos o patios con manguera. Para blindar el abastecimiento, desde el gobierno local ha pedido a los vecinos que comuniquen inmediatamente al Concello si detectan cualquier tipo de captación ilegal de agua.