Condenada por asaltar a una anciana de 79 años con andador en Ourense

La imagen en la sala de vistas de la Sección Penal (plaza 2) de Ourense resumía perfectamente el caso: en la pantalla de videoconferencia, la acusada conectada desde la prisión de A Lama; en la sala, el vacío de una víctima que no vivió para conocer la sentencia. Almudena M.P., actualmente encarcelada por otras causas, zanjó este miércoles su deuda con la justicia por la vía rápida. No quiso pelear por la absolución, mostró arrepentimiento a través del monitor y aceptó una condena de dos años y medio de cárcel por asaltar con violencia a una anciana, ya fallecida.

El asalto ocurrió sobre las diez de la mañana del 9 de diciembre de 2022. La acusada, guiada por el ánimo de lucro, abordó a M., una mujer de 79 años que necesitaba un andador para caminar. Le pegó un fuerte tirón del bolso y la empujó al suelo. Con la víctima ya derribada en la calle, la agresora siguió forcejeando con ella hasta arrebatarle sus pertenencias. El botín que la anciana nunca recuperó fue irrisorio: un teléfono móvil tasado pericialmente en 16 euros y 30 euros en efectivo.

A consecuencia de la violencia del asalto, M. sufrió un traumatismo en la cadera y la rotura de la pelvis. Para curarse, la mujer se vio obligada a vivir inmovilizada entre la cama y un sillón, necesitando posteriormente muletas para evitar la deformidad de sus huesos y fuertes analgésicos para soportar el dolor. Falleció durante la instrucción y nunca llegó a ver cómo se cerraba el proceso. El acuerdo de conformidad alcanzado supone una rebaja sustancial para la inculpada. Frente a los tres años de prisión por el delito de robo con violencia y el año extra por el delito de lesiones que pedía inicialmente el Ministerio Público, Almudena M.P. ha aceptado dos años por el primer delito y seis meses por el segundo.